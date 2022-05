La absenta, la razón por la que fue prohibida en muchos países

Como probablemente la mayoría de vosotros sabéis, la absenta fue prohibida a principios del siglo XX. Por ello hemos recopilado información sobre la prohibición de la absenta, dado que son muchos los rumores que se generaron al respecto y será bueno aclarar todas las dudas.

La absenta prohibida en muchos países

El consumo de esta bebida generó una esclavización social tan profunda que destruyó a toda una generación de artistas y escritores y propició un sinfín de daños sociales. No han sido pocos los motivo por los cuales se prohibió la absenta hasta el día de hoy.

Vincent Van Gogh, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Paul Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec, Oscar Wilde y Alesteir Crowley entre otros tantos, fueron bebedores empedernidos de absenta, bebida a la que se le atribuían ciertos tipos de conductas antisociales.

Qué es la absenta

El ajenjo o absenta, llamada también “el Diablo”, pertenece a la familia de las margaritas y se le atribuye desde hace siglos un alto poder medicinal. Se empleaba para eliminar a los parásitos intestinales y, en algunas ocasiones, se agregaba en infusiones como afrodisíaco.

El ajenjo siempre fue un ingrediente popular utilizado para saborizar a las bebidas alcohólicas. El vermut, por ejemplo, que se inventó en Italia a finales del Siglo XVII, debe su nombre al alemán Wermut, que significa ajenjo.

En la actualidad, algunas marcas lo siguen incluyendo en sus recetas como el Punt e Mes, el Chartreuse verde o el Bénédictine.

Su principio activo es la “tuyona”, llamada así porque fue encontrada en el árbol de Tuya, una especie de cedro también conocido como Arborvitae o Árbol de la vida.

Esta bebida tiene una estructura química parecida a la del mentol y, en dosis elevadas, es peligrosa para la salud. He aquí otro de los motivos por los cuales se prohibió la absenta: su graduación alcohólica se encuentra entre los 50º y los 75º y supera ampliamente a los demás alcoholes que rondan los 40º.

Cómo se tomaba la absenta

En el siglo XVIII existía todo un ritual para beber absenta. A la copa de absenta se le añadía agua a través de una cucharilla perforada en la que había un terrón de azúcar. De esa forma se eliminaba el característico sabor amargo de la bebida.

Motivos por los cuales se prohibió la absenta

Alejandro Dumas (1892-1870) decía en su momento que la absenta había matado más soldados franceses en el norte de África que todas las balas árabes recibidas. Ya en pleno siglo XX, el consumo de absenta alcanzó su punto más álgido. En el año 1905, Jean Lanfray, un suizo que malvivía constantemente ebrio, mató a su esposa, y también a sus dos hijas, y declaró que se habían negado a lustrarle los zapatos.

Según testigos, Lanfray había bebido grandes cantidades de vino, coñac, brandy y crema de menta en esos días, pero fueron las copas de absenta que bebió esa noche las que lo desequilibraron totalmente.

Debido a este hecho, entre otros no menos fatídicos, se prohibió la absenta en los Estados Unidos de Norteamérica y en casi toda Europa, aunque nunca se consiguió aprobar la prohibición en Inglaterra.

La verdadera razón de la prohibición

A pesar de la historia de Lanfray existe otra teoría sobre por qué la absenta acabó siendo prohibida. De hechom, se dice que la verdadera razón por la que la absenta fue prohibida tiene que ver con los intereses comerciales de la industria del vino. Hasta finales del siglo XIX, el vino y los productos a base de vino como el coñac eran la bebida preferida en la sociedad. Pero esto cambió a mediados del siglo XIX, cuando la filoxera de la uva azotó los viñedos franceses. Como se destruyó la mayor parte del vino, los precios del vino y del coñac se dispararon. De hecho, la gente buscaba un sustituto y la absenta era la respuesta: una bebida alcohólica de alta graduación hecha como ya hemos explicado con ajenjo.

Ayudó que la bebida ya fuera popular entre los artistas y los militares. El ejército francés había repartido raciones de absenta a sus tropas africanas para curar enfermedades estomacales y los soldados comenzaron a amar la bebida. El precio de una botella de absenta también era razonable. Sobre todo si se piensa en ese grado alcohólico. Así que no pasó mucho tiempo antes de se convirtieran en la nueva bebida elegida por muchas personas.

No pasó mucho tiempo y los enólogos tuvieron que darse cuenta de que las personas que solían ser sus clientes ahora estaban bebiendo absenta. ¡La única solución lógica para ellos era estigmatizar al nuevo competidor! Y así lo hicieron… La muerte de Lanfray fue un incidente perfecto, para culpar al «Demonio Verde». También el hecho de que se supiera que muchos de los artistas que bebían absenta tenían trastornos psicológicos ayudó a difundir el mito de que esta bebida te vuelve loco.

Por último, pero no menos importante, ayudó la investigación de un psiquiatra francés (Dr. Valentin Magnan). Dio la prueba «científica» de que absenta era venenosa. El Dr. Magnan experimentó con ratas e inyectó aceite de ajenjo en sus cuerpos. Y adivina qué, los pequeños animales finalmente murieron. El problema con su investigación fue el hecho de que usó aceite puro de ajenjo en lugar de absenta y sus experimentos (por supuesto) nunca fueron revisados ​​o verificados. ¿Por qué? Porque el Dr. Magnan estaba convencido de que el alcohol (especialmente la absenta) estaba dañando el orden social. Ansiosamente quería verla prohibida.

Al final, la industria del vino usó una influencia política masiva para prohibir la bebida verde. Finalmente alcanzaron su objetivo con la prohibición de Absenta en toda Europa entre 1909 y 1914 (y en EE.UU. en 1912). Sin esta bebida compitiendo con sus productos, el vino y el coñac volvieron a dominar el mercado.

¿La absenta es tóxica?

Siempre ha existido la pregunta de si la absenta es realmente tóxica o no. Esta pregunta surgió debido al hecho de que el ajenjo , uno de sus ingredientes más importantes, contiene tuyona, que ya comentamos y que sí que puede ser tóxica. Sin embargo sólo es tóxica en dosis muy altas. La absenta, al igual que tantos otros productos que comemos habitualmente, no contiene suficiente tuyona como para que nos preocupemos. Y no, las marcas de absenta del pasado tampoco contenían altos niveles de tuyona. Se analizaron absentas antiguas y los niveles de tuyona a menudo estaban por debajo de los niveles que son legales hoy en día (35 mg/litro).

El renacimiento de la absenta

Pasó algún tiempo hasta que la absenta se legalizó de nuevo. Un importador británico se dio cuenta en la década de 1990 de que la absenta nunca había sido prohibida formalmente en el Reino Unido. Fue entonces cuando la marca checa Hill’s Absinthe se importó al Reino Unido (la República Checa tampoco había prohibido absenta, por lo que se podía comprar legalmente allí). A partir de Praga y Londres, el Demonio Verde ganó cierta notoriedad en la escena de bares y clubes nocturnos. Eso fue lo que inició el renacimiento y la destilación y distribución de esta bebida, que comenzó a estar presente de nuevo en otros países, ya que se volvió a legalizar: como la bebida era legal en algunos países, la UE armonizó las leyes y finalmente se permitió la bebida en todos los países de Europa, aunque no fue hasta comienzos del Siglo XXI.