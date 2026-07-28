Por qué aparece la Torre del Oro de Sevilla en el escudo de Cantabria: el significado oculto que pocos conocen

Cantabria cuenta con cuatro símbolos representativos: la bandera blanca y roja, el Himno a la Montaña, el lábaro cántabro y el escudo. Este último, de estilo español y dividido en dos partes, reúne algunos de los elementos más importantes de la historia regional: la Torre del Oro de Sevilla y un barco rompiendo la cadena del Guadalquivir, además de las cabezas de los santos Emeterio y Celedonio y una estela cántabra.

En la parte superior del escudo de Cantabria puede verse una torre dorada que simboliza la Torre del Oro de Sevilla, acompañada por una embarcación rompiendo la cadena que cerraba el paso por el río Guadalquivir. Esta representación rinde homenaje a la decisiva intervención de los marinos cántabros durante la conquista de la ciudad en el siglo XIII.

La relación entre la Torre del Oro y Cantabria

El Himno de Cantabria fue reconocido oficialmente gracias a la Ley 3/1987, de 6 de marzo. La comunidad eligió el popular Himno a la Montaña, compuesto por Juan Guerrero Urreisti en 1929. Su profunda vinculación con la tradición y el folclore cántabro hizo que, décadas después de su creación, fuera adoptado como el himno oficial de Cantabria.

El actual escudo de Cantabria tiene su origen en el artículo 3 del Estatuto de Autonomía, que contemplaba la creación de un emblema oficial para la comunidad. En cumplimiento de este mandato se aprobó la Ley 8/1984, de 22 de diciembre, mediante la que se estableció el diseño del escudo. Su elaboración fue encargada a una comisión de expertos, que buscó crear un símbolo fiel a la historia de Cantabria, con una heráldica clara, sencilla y basada en los emblemas tradicionales de la región.

Historia

Todo se remonta al reinado de Fernando III, cuando el monarca encargó al almirante Ramón Bonifaz una misión decisiva: abrir el camino para conquistar Sevilla, entonces bajo dominio musulmán. Para lograrlo contó con la ayuda de marinos cántabros y una flota de trece embarcaciones.

El 3 de mayo de 1248, durante la Reconquista, rompieron la enorme cadena que unía Sevilla con Triana y que protegía el acceso por el río Guadalquivir. Gracias a esta hazaña, la flota castellana pudo entrar en la ciudad de Isbiliya y aislar la comarca del Aljarafe, facilitando la rendición definitiva de Sevilla, que pasó a manos cristianas el 23 de noviembre de 1248.

La importancia de este episodio fue tal que quedó inmortalizada en la heráldica de Cantabria. El escudo de la comunidad autónoma incorpora en su parte superior una torre dorada que representa la Torre del Oro de Sevilla, junto a una embarcación rompiendo la cadena que cerraba el paso por el río. Estos elementos recuerdan el papel fundamental desempeñado por los marinos cántabros durante la conquista de la ciudad y su contribución a una de las campañas más importantes del reinado de Fernando III.

Asimismo, el escudo de Santander mantiene viva la memoria de aquella gesta. En él, la Torre del Oro aparece representada con mayor fidelidad a su aspecto original, acompañada por una nave que simboliza la flota dirigida por Ramón Bonifaz y el instante en que la cadena fue destruida. De este modo, la capital cántabra rinde homenaje a unos hechos que forman parte de su identidad histórica y de la tradición marítima de la región.

La huella de este acontecimiento no se limita únicamente a Cantabria y su capital. Otros municipios con una estrecha vinculación al mar, como Laredo o Comillas, también incorporan referencias a la Torre del Oro o a la expedición de Bonifaz en sus escudos. Con ello, estas localidades recuerdan el protagonismo que tuvieron los marinos cántabros en una operación militar que cambió el curso de la historia y dejó una marca permanente tanto en Andalucía como en la identidad de Cantabria.

«Las cabezas masculinas que se pueden ver en este corte tienen un significado un tanto religioso; son los santos mártires San Emeterio y San Celedonio, representados como símbolo de la unidad del territorio bajo su patronato. San Emeterio y San Celedonio fueron soldados romanos seguidores del cristianismo, lo que hizo que fueran decapitados como seguidores de la Iglesia Católica, que posteriormente los santificó y convirtió en mártires. Este es el motivo por el que éstos se muestren con areolas en la cabeza y sin cuerpo. Para el segundo corte se utiliza la reproducción de uno de los legados más importantes de los habitantes primitivos de la zona: las estelas gigantes cántabras. Concretamente en el escudo de Cantabria se representa la Estela de Barros, cuya denominación proviene de la localidad donde fue descubierta. Las estelas de Cantabria son enormes discos de piedra monolíticos, tallados previamente a la romanización de la región. El significado concreto de esta estela está relacionado con el culto al sol», detalla el Parlamento cántabro.

La presencia de la Torre del Oro en la heráldica cántabra no responde a un elemento decorativo, sino que simboliza un vínculo histórico entre Cantabria y Sevilla que ha perdurado durante más de siete siglos.