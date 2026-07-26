Los cántabros coinciden: los 5 platos típicos y buenísimos que tienes que probar por el Día de Cantabria

El Día de Cantabria no cuenta con una fecha fija ni está reconocido oficialmente por el Gobierno regional. La celebración tiene lugar cada año el segundo domingo de agosto y también se conoce como «Día de la Montaña». Además, Cantabria conmemora el «Día de las Instituciones de Cantabria», una jornada oficial que se considera festiva y que tiene lugar el 28 de julio. Sin embargo, mientras ésta última fecha tiene un carácter más institucional y ceremonial, la celebración del segundo domingo de agosto mantiene un espíritu más popular y tradicional. El Día de Cantabria es una celebración dedicada a preservar y poner en valor las costumbres, tradiciones y el patrimonio etnográfico de la región.

La jornada rinde homenaje al folclore, la naturaleza, la cultura y la artesanía cántabra, elementos fundamentales de su identidad. Reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1972, esta festividad destaca por su carácter tradicional y por reunir cada año a quienes desean celebrar las raíces de Cantabria. Las actividades de la jornada giran alrededor de las tradiciones más arraigadas de Cantabria, donde el deporte rural, la artesanía y el mercado de productos típicos tienen especial protagonismo. Asimismo, la gastronomía juega un papel clave, con platos que permiten descubrir los sabores de la región.

Día de Cantabria: 5 platos típicos

#annarecetasfaciles #aprendeentiktok ♬ Scandalo al sole – Percy Faith @annarecetasfaciles 💥💥💥 Desde que probé este plato típico de Cantabria no se me va de la cabeza. ¿Conoces el COCIDO MONTAÑÉS? ¿Lo has probado? ¿Cómo lo preparas? Receta de COCIDO MONTAÑÉS: INGREDIENTES para 6 personas: 400 g de alubias blancas 250 g de costilla de cerdo adobada 180 g de berza (unas cuatro hojas) 1 cebolla 1 pimiento rojo 1 pimiento verde italiano 1 zanahoria grande o 2 pequeñas 1 chorizo fresco ahumado (100 g) 1 morcilla de cebolla ahumada (100 g) 1 trozo de panceta (100 g) 2 patatas medianas 3 dientes de ajo 1 cucharada de pimentón dulce Sal Aceite de oliva ELABORACIÓN: 1. Pon en remojo las alubias 12 horas antes. 2. En una olla grande coloca las alubias remojadas y escurridas, la cebolla pelada y cortada por la mitad, la zanahoria pelada y cortada en 4 y los pimientos limpios y cortados en 4 trozos también. Cubre todo con agua fría hasta unos tres dedos por encima. Pon al fuego a cocer y, con ayuda de una espumadera, retira la espuma que salga. Añade una pizca de sal y tapa. Deja que las alubias se cocinen a fuego medio-bajo durante 1 hora. 3. Pasado este tiempo, retira todas las verduras y añade el chorizo, la morcilla, la panceta, las costillas, las patatas peladas y chascadas en trozos y las hojas de berza, lavada y cortada en juliana. Deja que se cocine media hora más. 4. Tritura las verduras y pasada la media hora, retira la grasa que queda en la superficie y vierte de nuevo las verduras trituradas en el guiso. 5. Calienta un poco de aceite en una sartén y fríe los ajos laminados. Cuando empiecen a dorarse añade el pimentón, mezcla y vierte y vierte sobre el guiso. Prueba que las alubias y las patatas estén en su punto y añade más sal si es necesario (puedes cocer un poco más si aún están duras). Cuando todo esté a tu gusto, apaga el fuego y sirve. #cocidomontañes

El cocido es uno de los platos más representativos de la gastronomía cántabra. En Cantabria existen dos variedades muy conocidas, cada una con sus propios ingredientes y tradición. Por un lado, encontramos el cocido montañés, originario del Valle de Cabuérniga. Se prepara con alubias blancas, berza y compango, formado por productos como la costilla adobada, el tocino, el chorizo y la morcilla. Por otro lado, está el cocido lebaniego, típico de la comarca de Liébana. Sus ingredientes principales son los garbanzos de Potes, la patata y el compango, que en este caso incluye cecina, chorizo, tocino y hueso de rodilla.

El sorropotún, conocido también como marmita, es uno de los guisos marineros más tradicionales de la costa cántabra. Se prepara principalmente con bonito del norte, patatas, cebolla, pimientos verdes y rojos, tomate y un toque de vino blanco. Todos los ingredientes se cocinan lentamente en una cazuela, dejando que el pescado absorba los aromas y sabores de las verduras y del vino. El resultado es un guiso sabroso, reconfortante y nutritivo.

El queso de Liébana es un producto tradicional elaborado en la comarca cántabra que lleva su nombre, especialmente en la zona del Valle de Camaleño. Se caracteriza por ser un queso de textura mantecosa y sabor suave, con un color amarillento y una corteza fina y ligeramente rugosa. Su elaboración se realiza con leche pasteurizada de oveja, cabra o vaca.

El sobao es uno de los dulces más conocidos de la gastronomía cántabra y, al igual que la quesada, tiene su origen en los Valles Pasiegos. Con el paso del tiempo, este producto tradicional ha traspasado las fronteras de Cantabria y hoy en día es muy apreciado y consumido en muchas otras zonas de España.