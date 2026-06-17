El pueblo de Castilla-La Mancha con temperaturas de manta en verano: la mejor opción para desconectar si odias el calor

Este verano, Molina de Aragón se presenta como un destino fascinante para quienes huyen del calor. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la madrugada más fría durante el verano de 2025 tuvo lugar el viernes 8 de agosto, cuando la temperatura mínima descendió hasta los 11 ºC. Durante el día, en cambio, se superaron los 35 ºC. Precisamente, la diferencia de más de 25 grados entre el día y la noche es una de las características más destacadas de este municipio. En muchas otras regiones resulta difícil imaginar que, en pleno agosto, haya quienes necesiten edredón por la noche mientras durante el día visten pantalones cortos y camiseta de tirantes.

Más allá del clima, Molina de Aragón cuenta con otros atractivos, como su imponente castillo medieval, cuyo origen se remonta a los siglos X y XII. Considerada una de las fortalezas más grandes de España, destaca por sus murallas, sus numerosas torres defensivas y las espectaculares vistas panorámicas que ofrece sobre el entorno natural. Además, el municipio forma parte del denominado ramal de Las Tres Taifas y ocupa un lugar destacado dentro del Camino del Cid, lo que pone de manifiesto su relevancia histórica.

Molina de Aragón, una joya medieval

#paraencastillalamancha #enunlugardetuvida #pueblosconencanto #pueblosbonitos #escapadasconencanto #turismorural #viajesporespaña ♬ The Champion – Lux-Inspira @viajayganavida Ubicación+info ⬇️ ⬇️⬇️ ▫️ ⚠️Guárdaloo ▫️ 📍Molina de Aragón, en la provincia de Guadalajara, ubicada a 2h y 20 desde Madrid. ¡Una auténtica joya de pueblo que tenéis que visitar! ¡Además los alrededores son también espectaculares! ▫️ Info útil: ✅Un pueblo idílico perfecto para ir en cualquier época, con amigos , pareja o familia. Además es petfriendly 🐶 ✅ Imprescindibles que ver: la Torre de Aragón y el 🏰 ( para verlo por dentro debéis contactar con la oficina de turismo 📲 949832098), el Mural del mío Cid justo al bajar la carretera del 🏰 para entrar al pueblo; dentro del pueblo: el Monasterio de San Francisco, el Museo de Molina, el puente románico, el paseo junto al río Gallo, el casco histórico con su maravillosa morería y el barrio judío, los restos de muralla, la Puerta de Medina y la ermita de la Soledad , y la bella iglesia ⛪️ de Santa Clara. Por último al salir del pueblo no os perdáis el mirador De Molina de Aragón con unas vistas muy 🔝 del Castillo. ✅🏨 Nosotros nos alojamos en el alojamiento Rural Descubre el Señorío ubicado en pleno Centro, petfriendly y muy acogedor ; y comimos en el 🍴Restaurante El Catacaldos, donde comimos fenomenal . Y donde también dejan 🐶 en el interior. ✅ Si os gusta la naturaleza, muy cerca tenéis rutas impresionantes como la del Barranco de La Hoz y la del Salto de Poveda, ambas una auténtica pasada. Y si os gustan los castillos , cerquita también tenéis el magnífico castillo de Zafra, escenario de GOT y verdaderamente espectacular. ▫️ ¿Habéis estado ya en esta maravilla de pueblo ? ¿Os gustaría ir ? Os leemos ⬇️ ▫️ ᴄᴏɴsᴇᴊᴏs ᴠɪ́ᴀ ᴹᴰ📩 ▫️ #molinadearagon *Publi #guadalajaraespaña

«El secreto mejor guardado de la provincia de Guadalajara. Molina de Aragón es una villa medieval entre fortalezas y montañas, un cruce de culturas y caminos, un lugar donde cada piedra tiene voz propia. Situada en pleno corazón del Geoparque Mundial de la UNESCO y a pocos kilómetros del Parque Natural del Alto Tajo, combina un patrimonio histórico imponente con una naturaleza que invita a perderse. Pasear por sus calles, visitar su castillo o descubrir sus rutas es adentrarse en siglos de historia, paisajes únicos y tradiciones vivas. Un destino auténtico, inesperado y lleno de alma», detalla la web de Turismo de Molina de Aragón.

Lugares de interés

El castillo de Molina de Aragón es uno de los grandes símbolos de la localidad y una de las fortalezas medievales más impresionantes de España. Situado en una posición estratégica entre Castilla y Aragón, el castillo desempeñó un papel clave en el control de la frontera durante siglos. A lo largo de su historia, la fortaleza sufrió diversas reformas, incluidas las realizadas durante las Guerras Carlistas, que dieron lugar a buena parte de su aspecto actual.

Durante el recorrido por la localidad, el antiguo barrio judío tiene una marcada estética medieval. Al otro lado del río se encuentra el histórico barrio de la morería, que conserva buena parte de la esencia de tradicional. Ambos mantienen un entramado de calles estrechas y edificios tradicionales.

El Puente Románico es una visita imprescindible en Molina de Aragón. La estructura está formada por tres arcos sustentados sobre sólidas pilas, en las que todavía se pueden apreciar los característicos tajamares que sobresalen a ambos lados y que reflejan la importancia histórica de esta obra de ingeniería.

En el casco antiguo, uno los edificios más destacados es el Monasterio de San Francisco, fundado a finales del siglo XIII. Actualmente, una parte del complejo alberga el Museo Comarcal de Molina de Aragón, donde se puede conocer la historia y las tradiciones de la comarca.