El pueblo de Ávila con cuevas, piscinas naturales y rutas de senderismo perfecto para huir del calor este verano

Arenas de San Pedro es un pueblo situado en el valle del Tiétar, a los pies de la Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila. Este municipio reúne múltiples atractivos que lo convierten en una excelente opción para una escapada de verano: piscinas naturales, un castillo medieval, las conocidas Cuevas del Águila y un entorno privilegiado para disfrutar del contacto con la naturaleza.

El principal atractivo durante los meses cálidos son sus zonas de baño. La más popular es la de El Pelayos, en el río Arenal, un espacio acondicionado con agua de montaña, áreas de descanso y un ambiente familiar. No se trata de una playa fluvial salvaje, sino de un entorno preparado para pasar el día con comodidad, especialmente pensado para familias con niños o visitantes que buscan un baño sin complicaciones.

El pueblo más bonito de Ávila para disfrutar del verano

#historia #arenasdesanpedro #avila #gredos ♬ sonido original – LMC | Recorriendo Rincones @luismarcelocamparo Arenas de San Pedro, conocida como la «capital» del sur de Gredos en Ávila, es famosa por las Cuevas del Águila (descubiertas en 1963), el Castillo de Don Álvaro de Luna del siglo XIV y el Palacio de la Mosquera del Infante Don Luis de Borbón. Esta villa medieval destaca por su rosal sin espinas, su clima suave y ser un importante centro cultural del siglo XVIII. Aquí tienes las curiosidades más destacadas de Arenas de San Pedro: Las Cuevas del Águila: Descubiertas por casualidad en Nochebuena de 1963 por unos jóvenes, son una única sala inmensa de casi 10.000 metros cuadrados llena de estalactitas y estalagmitas activas. El rosal sin espinas: En el Santuario de San Pedro de Alcántara, cuenta la leyenda que San Pedro de Alcántara convirtió las espinas de un rosal en pétalos, y hoy en día crecen allí rosas sin espinas. Un palacio real y «conciertos» de Goya: El Palacio de la Mosquera o Palacio del Infante Don Luis de Borbón, construido en el siglo XVIII, fue un foco artístico donde el infante acogió al pintor Francisco de Goya y al músico Luigi Boccherini. El Castillo Triste: El Castillo de Don Álvaro de Luna (siglo XIV) es conocido popularmente como el «Castillo Triste» o de la Triste Condesa, nombrado así por la historia de amor y desventura de doña Juana Pimentel. Villa a orillas del Tiétar: Aunque está en Ávila, su clima es mucho más suave que en la capital debido a su ubicación en el Valle del Tiétar, lo que permite una vegetación casi mediterránea a los pies de la sierra. Nombre histórico: Antiguamente fue denominada Arenas de las Ferrerías de Ávila por la explotación de hierro en la zona. Reconocimiento: Obtuvo el título de villa en 1393 y de ciudad en 1946. Arenas es un punto clave para el senderismo en la Sierra de Gredos y cuenta con el Parque Regional de la Sierra de Gredos. #Curiosidades

Además de su amplio patrimonio histórico y natural, este pueblo de Ávila es conocido por las Cuevas del Águila, una joya del patrimonio geológico. Tienen una profundidad aproximada de 50 metros y un recorrido visitable cercano a los 1.000 metros. A lo largo del recorrido, el visitante avanza entre salas y pasadizos donde abundan estalactitas y estalagmitas de gran variedad de formas, tamaños y tonalidades

El Castillo de de Don Álvaro de Luna fue construido en el siglo XV, y hoy hoy conserva buena parte de su estructura gracias a sucesivas restauraciones. Ha tenido usos muy diversos, desde prisión hasta cementerio, y en la actualidad funciona como auditorio, museo y sala de exposiciones y congresos.

El Palacio del Infante Don Luis de Borbón y Farnesio, promovido por el infante Don Luis Antonio de Borbón a finales del siglo XVIII, quedó inconcluso tras la muerte del infante, completándose únicamente el ala este, donde llegó a residir. Destaca su fachada principal, con un elegante pórtico de seis columnas dóricas adosadas en granito.

El origen de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo gótico, se remonta a finales del siglo XIV. En el exterior destaca especialmente la torre renacentista, de planta cuadrada y varios cuerpos superpuestos en piedra labrada, obra de Lucas Giraldo y Juan Rodríguez.

La Plazuela de las Monjas Agustinas es uno de los espacios más representativos de éste precioso pueblo de Ávila. En ella se encuentra la iglesia de San Juan Bautista, antiguo convento de las Madres Agustinas. En su interior alberga la imagen del Cristo de Medinaceli.

Piscinas naturales

La zona de baño está completamente acondicionada para el uso del público y cuenta con dos áreas bien diferenciadas. Una de ellas es una piscina de poca profundidad, pensada especialmente para niños, que alcanza aproximadamente los 50 centímetros. La otra está destinada a adultos y puede llegar hasta los dos metros de profundidad. Ambos espacios se forman mediante pequeñas presas que regulan el caudal del agua.

Para acceder a las piscinas naturales hay que tomar la carretera en dirección a las localidades de El Hornillo y El Arenal. Aproximadamente a un kilómetro de Arenas de San Pedro, se encuentra el indicador de acceso a la zona de baño, que está claramente señalizada y separada de la carretera por un muro de protección.