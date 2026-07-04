La psicología dice que las personas que usan la misma taza y se sientan en la misma silla todos los días no están estancadas en la rutina, sino que están reservando su capacidad de tomar decisiones
No se trata de manías, sino de una estrategia muy inteligente del cerebro
Nadie en la ingeniería moderna ha conseguido mejorar lo que alguien inventó hace 2.000 años para enfriar casas en el desierto sin electricidad
El mítico disco de 35 minutos que fue un fracaso absoluto en 1974 y hoy se considera la mayor obra maestra del pop español de todos los tiempos
Ni en la puerta del frigorífico ni con la tapa hacia arriba: esta es la forma correcta de conservar los huevos
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