La psicología concluye que las personas que no se tiñen las canas no se están rindiendo, sino que pueden estar eligiendo la autenticidad por encima de la aprobación
Muchas mujeres han mantenido una rutina de tinte no porque realmente quisieran hacerlo, sino porque sentían que era lo esperado
La reflexión de Stephen Hawking sobre el destino: "Me he dado cuenta de que incluso las personas que dicen que todo está predestinado y que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino miran antes de cruzar la calle"
Mezclar cáscara de naranja y sal gruesa: para qué sirve y por qué cada vez más gente lo está haciendo
La reflexión de Sócrates que tenemos que aplicar hoy más que nunca: "No mires con desprecio a quien tropieza y ayuda a levantar a quien cae"
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