Venezuela eleva a 1.943 los muertos por el terremoto y a 10.571 los heridos

La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido en Venezuela asciende a 1.943 y la de heridos a 10.571. Así lo ha informado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. Además, 6.461 personas han sido rescatadas.

Rodríguez indicó que también 6.461 personas han sido rescatadas. «Si a eso sumamos las 13.400 o 13.500 personas que pudieron salir por sus propios medios o ayudados por amigos y familiares, podemos estar en una cifra de 19.861 personas que salvaron la vida en La Guaira», dijo Rodríguez.

El presidente del Parlamento añadió que, en los primeros momentos de la emergencia, entre 13.400 y 13.500 lograron salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares en la zona de desastre. «Nos tenemos que mantener en la búsqueda incesante de personas con vida. Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo a personas con vida bajo los escombros», pidió.

Tras los terremotos del pasado miércoles, se han registrado 689 réplicas, indicó el presidente del Parlamento.

Más de 3.300 rescatistas de 27 países

Más de 3.300 rescatistas enviados desde 27 países, coordinados por la ONU, se encuentran en Venezuela para apoyar en las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros. Según cifras oficiales, el doble terremoto ha dejado también al menos 15.866 damnificados y 855 edificios afectados.

Además, la ONU prevé asistir a medio millón de personas en los refugios instalados tras los terremotos, según estimó la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para el país, Stephanie Hochstetter.

La directora de la oficina en el país explicó que ya han repartido paquetes de alimentos de emergencia a 1.200 personas, pero esperan que la cifra se multiplique en los próximos meses.

Los terremotos afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.