Mezclar cáscara de naranja y sal gruesa: para qué sirve y por qué cada vez más gente lo está haciendo

El mundo de los trucos caseros no tiene fin, ya sean de origen culinario, de limpieza o de decoración. Hoy descubriremos para qué sirve mezclar cáscara de naranja con sal gruesa, porque se ha vuelto una tendencia en este mundillo.

Los usos de este truco son varios, desde la limpieza hasta el uso culinario, lo que lo convierte en un truco polivalente a la vez que exótico. Los usos van desde purificador de aire y absorbedor de humedad, pasta limpiadora y desengrasante, limpieza de fregaderos y desagües hasta el uso del truco casero para cocinar (sal de naranja).

Purificador de aire y absorbedor de humedad

Para esta utilidad del truco, deberemos colocar sal gruesa y tiras de cáscara de naranja fresca en un frasco abierto que ayuda a sanear el ambiente.

La sal gruesa funciona como absorbedor de humedad ambiental y atrapa partículas que causan mal olor.

funciona como absorbedor de humedad ambiental y atrapa partículas que causan mal olor. La naranja libera de forma constante sus aceites esenciales, dejando un aroma cítrico limpio y fresco.

libera de forma constante sus aceites esenciales, dejando un aroma cítrico limpio y fresco. Se recomienda situarlo en armarios, en el baño o la cocina.

Pasta limpiadora y desengrasante

Si trituras las cáscaras frescas junto con cucharadas de sal gruesa, obtendrás pasta granulada altamente eficaz.

Los granos de sal actúan como un exfoliante suave que arrastra la suciedad difícil sin rayar en exceso.

suave que arrastra la suciedad difícil sin rayar en exceso. El limoneno presente en la piel de la naranja disuelve la grasa de forma natural.

de forma natural. Se recomienda su uso para la limpieza de sartenes, limpiar el horno, pulir metales o desinfectar la tabla de cortar.

Limpieza de fregaderos y desagües

Si esta mezcla la viertes por el drenaje del fregadero de la cocina, ayuda a eliminar los restos pegados en las tuberías. La sal arrastra los residuos acumulados y el jugo cítrico neutraliza de raíz los olores a descomposición.

«Sal de naranja» para cocinar (uso culinario)

Mucha gente utiliza este truco para sazonar. Al deshidratar las cáscaras de naranja (usando el horno o microondas) y licuarlas con sal marina o gruesa, se obtiene un condimento aromático ideal para carnes, pescados, ensaladas y arroces.