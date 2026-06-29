Las camas con canapé ya son historia: la nueva tendencia que está triunfando en los dormitorios en 2026 y gana espacio

Las camas con canapé han sido durante años una especie de salvavidas en muchos dormitorios, ya que permiten ahorrar espacio y sobre todo, mantener mejor el orden de la habitación. En este tipo de camas podemos guardar ropa de temporada, mantas por ejemplo, o también maletas y sin necesidad de sumar más muebles. Sin embargo, poco a poco esa solución empieza a quedarse atrás, no tanto porque haya dejado de ser útil, sino porque han aparecido alternativas que resuelven lo mismo de una forma más cómoda y, sobre todo, más ligera a nivel visual.

La tendencia en 2026 va en otra dirección. El dormitorio ya no se concibe como un espacio donde esconder cosas, sino como una estancia que necesita respirar, resultar práctica y al mismo tiempo agradable a la vista. Y ahí es donde entran en juego los nuevos diseños de cama que están sustituyendo a las clásicas camas con canapé, que por otro lado ya tiene prácticamente todo el mundo.

Adiós a las camas canapé frente a la tendencia de las camas con almacenaje

En lugar de estructuras cerradas y pesadas como son las camas con canapé, lo que ahora empieza a imponerse son camas ligeramente elevadas del suelo, con sistemas de almacenaje integrados pero accesibles de otra manera. Camas que como ya vemos en tiendas como IKEA, tienen cajones laterales o módulos que se deslizan con facilidad, lo que evita tener que levantar todo el colchón cada vez que se necesita algo.

Este pequeño cambio, que parece técnico, en realidad transforma bastante la experiencia diaria. No sólo es más práctico en el uso cotidiano, sino que también hace que el dormitorio se perciba de otra forma. Al dejar parte de la estructura a la vista, ya sea en madera o con tapizados, el conjunto resulta más ligero, menos compacto.

Además, este tipo de camas permite organizar mejor lo que se guarda. En lugar de acumular todo en un único espacio grande, como ocurre con el canapé, aquí se reparte en compartimentos más pequeños, lo que facilita mantener cierto orden sin esfuerzo.

Un dormitorio más ligero, aunque el espacio sea el mismo

Uno de los motivos por los que estas camas están ganando terreno tiene que ver con la sensación visual. Aunque la habitación no cambie de tamaño, el hecho de ver el suelo y las líneas de la estructura genera una percepción distinta. Todo parece más amplio, más despejado.

Frente a la imagen de bloque cerrado que suele transmitir el canapé, estos diseños apuestan por dejar que el espacio fluya. Es una diferencia sutil, pero en dormitorios pequeños se nota bastante. La estancia deja de parecer saturada y gana en equilibrio. A esto se suma otra ventaja importante: al integrar el almacenaje en la propia cama de forma más distribuida, se reduce la necesidad de añadir muebles auxiliares. No hace falta recurrir a cómodas grandes o soluciones improvisadas para guardar cosas. Todo queda más integrado y, en cierto modo, más ordenado.

Más comodidad en el día a día

Otro aspecto que suele pasar desapercibido hasta que se prueba es la comodidad de uso. Levantar un canapé puede resultar práctico en teoría, pero en la práctica no siempre es lo más ágil, sobre todo si se utiliza con frecuencia. En cambio, los cajones o módulos extraíbles permiten acceder al contenido sin esfuerzo.

También hay una mejora en términos de ventilación. Al tratarse de bases más abiertas, el colchón respira mejor, lo que ayuda a evitar acumulación de humedad y favorece un descanso más higiénico. Es un detalle técnico, sí, pero termina influyendo en el confort a largo plazo.

Una estética más actual y cercana al estilo hotel

Más allá de lo práctico, el cambio también responde a una cuestión de estilo. Este tipo de camas encaja mejor con las tendencias actuales de interiorismo, donde se busca un equilibrio entre funcionalidad y estética. Espacios más limpios, materiales naturales y una sensación general de calma.

De hecho, muchos de estos diseños recuerdan a los dormitorios de hotel, donde todo está pensado para resultar cómodo pero también visualmente ordenado. Esa inspiración se traslada ahora a las viviendas, con cabeceros más amplios, tejidos como el lino o estructuras de madera que aportan calidez sin recargar. La clave no está entonces en añadir más elementos, sino en elegir mejor los que ya hay. Una cama bien diseñada, con almacenaje integrado y una presencia ligera, puede cambiar por completo la percepción del dormitorio.

Al final, el cambio de tendencia tiene bastante que ver con la forma de entender el espacio. Durante años, la prioridad ha sido ocultar todo lo posible. Ahora, en cambio, se busca integrar el almacenaje de forma más natural, sin que el dormitorio se convierta en un lugar saturado. De este modo, las camas con almacenaje ofrecen espacio para guardar, sí, pero lo hacen de una manera más accesible, más ordenada y con un resultado visual mucho más limpio.