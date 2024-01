Primera aerolínea ‘sin papeles’ en España: ni DNI, ni pasaporte, ni tarjeta de embarque

Vueling ha marcado un hito al convertirse en la primera aerolínea en España en implementar el sistema de reconocimiento facial. La compañía ha llevado la experiencia del cliente y la digitalización un paso más allá al integrar esta tecnología de vanguardia en su propia aplicación. Este avance consolida la posición de Vueling como líder en innovación, siguiendo su historial de logros, como ser la primera en vender billetes a través de la aplicación móvil y ofrecer tarjetas de embarque digital con código QR. Además, destaca por contar con el hub de innovación más grande en el sector aéreo en España.

El nuevo sistema biométrico de Vueling

Vueling, a través de la innovación tecnológica y el desarrollo biométrico, ha simplificado y agilizado el proceso de embarque en diversos aeropuertos españoles.

«Ser la primera aerolínea que ofrece una experiencia biométrica completa a los pasajeros en España supone un enorme orgullo para nosotros, pero este despliegue es una gran noticia para nuestros clientes. Esta tecnología mejora de manera clara su experiencia en el aeropuerto, haciendo que los pasos y trámites a seguir sean mucho más sencillos, fáciles y rápidos», destacó Rodolfo Moreira, director de Customer Experience de Vueling.

En una primera fase, la aerolínea ha implementado el reconocimiento facial voluntario en los aeropuertos de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Palma de Mallorca, Menorca e Ibiza desde noviembre. En las próximas semanas, la tecnología se extenderá también a los aeropuertos de Tenerife Norte y Gran Canaria, convirtiéndose en la primera aerolínea en ofrecer este sistema en España.

Este sistema de reconocimiento facial, pionero en Europa, permite a los pasajeros de Vueling realizar todo el proceso, desde el control de seguridad hasta embarcar en el avión, sin necesidad de mostrar documentación o tarjeta de embarque. La biometría, que se perfila como el estándar para viajar en los próximos años, digitaliza y agiliza los procesos dentro de los aeropuertos.

Los clientes de Vueling solo necesitan registrarse una vez en el sistema biométrico, y para vuelos posteriores, solo deben activar el reconocimiento facial después de realizar el check-in en ‘Gestiona tu reserva’. La tecnología se ha integrado en la aplicación de la aerolínea, permitiendo a los pasajeros identificarse desde cualquier lugar y agilizando significativamente la experiencia de viaje.

Este despliegue es un hito en la innovación de Vueling y Aena, ya que es la primera vez que los aeropuertos ofrecen este servicio a lo largo de todo el circuito de viaje. El proyecto se inició con éxito hace dos años en la ruta Barcelona-Málaga.

Al abordar el tema del reconocimiento facial implementado por Vueling, Aena asegura que la biometría se perfila como el estándar para viajar en los próximos años. Este avance tecnológico, sin embargo, plantea interrogantes sobre las implicaciones en la privacidad de los usuarios al utilizar el reconocimiento facial en los aeropuertos.

Aena aclara que los datos biométricos recopilados no se comparten con terceros y permanecen exclusivamente en los sistemas de Aena. Sin embargo, se contempla la posibilidad de proporcionar estos datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para fines de seguridad pública, así como a autoridades públicas en cumplimiento de obligaciones legales.

Nuevos escáneres con tecnología rayos X y 3D en los aeropuertos

Por otro lado, a partir de este año 2024, Aen implementará nuevos escáneres con tecnología de rayos X y 3D en los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Estos avanzados escáneres permitirán a los pasajeros llevar productos líquidos y ordenadores portátiles sin necesidad de sacarlos de sus equipajes para pasarlos por escáner.

La nueva tecnología generará imágenes en 3D mediante rayos X, ofreciendo una visión tridimensional detallada de los contenidos de las maletas sin necesidad de sacar los objetos antes de embarcar. La implementación inicial se llevará a cabo en 2024 en los aeropuertos mencionados, extendiéndose en 2025 a los aeropuertos de Palma de Mallorca y Málaga-Costa del Sol, y en 2026 a los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote, Fuerteventura, Alicante-Elche, Valencia, Ibiza, Menorca y Bilbao.

Además, se introducirán otras mejoras en la gestión del equipaje de mano, como líneas automatizadas (ATRS) para separar maletas sospechosas de las que no lo son, y un sistema de inspección remota que permitirá realizar la revisión de equipajes desde una sala remota. También se implementarán sistemas biométricos para el acceso a los controles.

Sin embargo, Aena aclara que la normativa sobre la cantidad de líquidos permitidos en el equipaje de mano, fijada por la Unión Europea, no cambiará, y seguirá siendo el límite de 100 mililitros por envase, contenidos en una bolsa transparente de plástico con capacidad no superior a 1 litro.

Cabe señalar que en el proceso de control, el personal de seguridad puede solicitar a los pasajeros que abran los recipientes con líquidos para su inspección. En caso de no superar la inspección o si los pasajeros no permiten que se lleve a cabo, se les retirará y no podrán llevar dichos productos.