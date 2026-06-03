En plena era digital, la Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una herramienta de uso cotidiano para millones de usuarios de todo el mundo, tanto en el ámbito personal como profesional y académico. Hay quienes utilizan esta tecnología como forma de entretenimiento, hasta el punto de poner a prueba hasta dónde llegan las capacidades de la IA con una pregunta trampa o situación absurda.

Hace varios meses, se difundió en la red social X un mensaje en el que un usuario mostraba su sorpresa ante la respuesta de un modelo de IA a una pregunta aparentemente sencilla: «Quiero ir a lavar el coche. El lavadero está muy cerca, a 50 metros. ¿Me recomiendas que vaya en coche o andando?» Varios de los chatbots más populares del mundo interpretaron la cuestión de una forma inesperada, teniendo en cuenta que es imprescindible llevar el coche hasta allí.

¿Por qué la IA no sabe responder a esta pregunta?

La respuesta de ChatGPT es muy clara: «Andando. Está a sólo 50 metros, así que tardas menos en llegar caminando que en sacar el coche, arrancarlo y volver a aparcarlo. Además, evitas moverlo innecesariamente, gastas cero gasolina y hasta te sirve como mini paseo. Sólo tendría sentido ir en coche si necesitas llevar algo pesado o si luego vas a continuar conduciendo a otro sitio».

En cambio, Gemini, el modelo de IA desarrollado por Google, responde correctamente a la pregunta: «Te recomiendo, sin ninguna duda, que vayas en coche. Por muy cerca que esté el lavadero, si vas andando vas a tener un par de problemas insalvables: no puedes meterte tú en el túnel de lavado ni usar las mangueras a presión sobre ti mismo (¡o acabarás empapado y dolorido!); y no vas a poder empujar el coche 50 metros cuesta arriba o cuesta abajo tú solo para llevarlo hasta allí.

Para lavar el coche, necesitas llevar el coche. Eso sí, como la distancia es tan corta (solo 50 metros), recuerda lo que comentábamos antes: el motor no llegará a calentarse. Una vez que termines de lavarlo y dejarlo reluciente, quizás sea una buena excusa para darte una vuelta un poco más larga conduciendo para que el coche se seque bien con el aire y el motor funcione a su temperatura óptima un rato».

Este tipo de cuestiones se han hecho virales en redes sociales, donde miles de usuarios comparan las respuestas de distintas plataformas. Aunque los modelos de Inteligencia Artificial han avanzado notablemente en los últimos años, este tipo de pruebas muestran que aún pueden aparecer errores sorprendentes en aspectos de lógica básica y comprensión contextual.

El futuro de la Inteligencia Artificial

Hasta hace relativamente poco, los modelos de IA se limitaban a responder preguntas, generar texto o clasificar imágenes. Sin embargo, en la actualidad empiezan a descomponer problemas en distintas fases, tomar decisiones intermedias y coordinar herramientas para alcanzar un objetivo concreto. Ya existen prototipos capaces de revisar contratos, extraer información relevante, redactar informes o incluso coordinar distintas aplicaciones sin intervención humana directa.

De forma paralela, la industria tecnológica atraviesa una profunda transformación . El desarrollo de chips especializados, la mejora de infraestructuras computacionales y la aparición de nuevos enfoques en el tratamiento de datos están impulsando avances significativos, como los modelos multimodales, capaces de procesar de manera conjunta texto, imagen, audio y vídeo.

En conjunto, estos progresos apuntan a una evolución clara: la inteligencia artificial no sólo se limita a reconocer patrones, sino que cada vez integra mejor el contexto, conecta información de forma más compleja y avanza hacia sistemas capaces de actuar de manera más autónoma.

Empleo

El «Informe sobre el Futuro del Trabajo 2025» del Foro Económico Mundial destaca la creciente demanda de nuevos perfiles profesionales, muchos de los cuales requieren habilidades humanas. Y, al menos por ahora, el crecimiento económico sigue dependiendo en gran medida de la capacidad de las personas para generar ideas y resolver problemas complejos.

El pensamiento analítico se consolida como la habilidad más valorada por los empleadores, con siete de cada diez empresas considerándola esencial. A esta le siguen la resiliencia, la flexibilidad y la agilidad, junto con competencias como el liderazgo y la influencia social.

El informe, basado en una encuesta a más de 1.000 empleadores de todo el mundo, calcula que entre 2025 y 2030 se crearán alrededor de 170 millones de nuevos puestos de trabajo, mientras que unos 92 millones serán desplazados, lo que supondría un crecimiento neto de 78 millones de empleos.

«Se prevé que la ampliación del acceso digital sea la tendencia más transformadora, tanto en el ámbito tecnológico como en general, con un 60 % de los empleadores que esperan que transforme sus negocios para 2030. También se prevé que los avances tecnológicos, en particular la IA y el procesamiento de la información (86 %), la robótica y la automatización (58 %), y la generación, almacenamiento y distribución de energía (41 %), sean transformadores», detalla el Foro Económico Mundial.