La petición más seria de un abogado sobre los tickets que tiras: piénsatelo dos veces

La respuesta a si queremos el ticket es clara y contundente

Las veces que vamos a comer fuera, sea un plato de lentejas con chorizo o un café con leche con un croissant requieren de un justificante. No sólo para comparar precios o tener una referencia del lugar en el que estamos. Los Tickets no son eternos y la tinta se irá borrando, así que no, no será un elemento para crear un recuerdo.

Esta es la petición más seria de este abogado

Un abogado se ha convertido en viral en redes sociales al dar algunos datos sobre el hecho de necesitar o no ticket de compra que quizás nos acabe sorprendiendo.

Tal y como nos indica: «Buenos días a todos/as. Es la hora del almuerzo y acudes a cualquier bar/cafetería. ¿Pregunta habitual? «¿Quieres billete?». Por supuesto que lo quiero, y por otra parte es su obligación de entregarlo. Por justificante de transacción y por seguridad alimentaria en caso de intoxicación . Así que…pide y exige ticket del artículo consumido».

La OCU también nos enseña algunos trucos que debemos poner en práctica cuando vamos a un restaurante, consejos que nos evitarán más de un disgusto.

No pueden cobrar de más por efectuar una reserva. Sí pueden pedir por adelantado una cantidad en concepto de reserva que deberán descontarte después del importe total de la factura, pero es ilegal cobrarte un «plus» simplemente por reservar.

No es legal cobrar un suplemento por “cubierto” o “servicio”, salvo que haya una normativa autonómica específica que lo permita, aunque siempre se obliga a informar en sitio visible. A pesar de no ser legal, son muchos los establecimientos que engrosan la factura con un coste extra por los servicios prestados, para sorpresa de los clientes. La ley lo deja claro: el servicio debe estar ya incluido en el precio.

Cobrarte por el pan, el hielo o la leche del café es legal, siempre y cuando esté indicado en la lista de precios. Aunque a nuestro juicio cobrar por el hielo es una práctica abusiva, la legislación lo permite: si un establecimiento quiere hacerlo, debe indicar en la carta o la lista de precios el coste de la bebida con y sin hielo.

¿Y el agua del grifo? Según la Ley de Residuos, los bares y restaurantes están obligados a ofrecer agua del grifo gratuita a los clientes que la pidan. Sin embargo, se siguen dando casos de establecimientos que ponen pegas a quien la pide o que pretenden cobrarla.

En cuanto a los productos fuera de carta, deberían indicarte su precio al ofrecértelos. Si es muy elevado, podrías negarte a pagarlo y exigir que te cobraran lo mismo que un plato similar de la carta.

Toma nota de ellos y empieza a cuidar los detalles cuando vayas a comer fuera de casa, ya sea una cena, comida o un simple café en el desayuno.