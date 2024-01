Parece de película pero es real: esta mujer acabó comprando su propio vestido por Wallapop

Durante la Navidad, plataformas de compra-venta como Wallapop experimentan un aumento significativo en la reventa de regalos que no han gustado a los destinatarios. Según Cristina Gómez, portavoz de Wallapop en España, cada vez más españoles optan por comprar regalos reutilizados durante la Navidad, lo que resulta muy beneficioso para minimizar el desperdicio y maximizar el uso eficiente de los recursos. Claro que esto también da lugar a historias cuanto menos curiosas, como la mujer que acabó comprando su propio vestido.

Cristina Gómez relata una anécdota peculiar en la que una usuaria se topó con su suegra intentando vender un vestido que ella misma le había regalado. «Una usuaria vendió un vestido que le regaló su suegra con tal mala suerte que al quedar con la compradora descubrió que era ella», explica la portavoz .

«Aquí hay un pequeño aviso: hay que ir con cuidado cuando se practica este ‘regifting’ (vender un regalo a otra persona) para asegurarse que no va a ser descubierto», advierte, según recoge la ‘Cadena Ser’. Lo inesperado de esta situación radica en que la vendedora no se percató de la identidad de la compradora hasta después de verla.

Existe la posibilidad de que la suegra, al poner a la venta el vestido, quisiera ocultar su identidad para asegurarse de que la compradora fuera la persona adecuada. Cristina Gómez menciona que no han profundizado más en esta historia, por lo que el desenlace final sigue siendo un misterio.

Declarar a Hacienda las ventas en Wallapop

La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que la Agencia Tributaria intensificará su atención sobre la transacciones realizadas en plataformas de compra y venta de productos de segunda mano como Wallapop, Vinted o Milanuncios. Se requerirá a los vendedores que declaren estas operaciones, ya que, a pesar de que las plataformas no consideren los impuestos al realizar las ventas, estas transacciones entre particulares están sujetas a tributación.

Desde 2017, la cuestión sobre la tributación de ventas en plataformas de segunda mano ha sido objeto de debate. El exministro Cristóbal Montoro había mencionado la necesidad de «interpretar la legislación vigente». No obstante, no se ha logrado avanzar en la definición de una ley que regule estas transacciones y sus impuestos. Según el Real Decreto Legislativo 1/1993, del 24 de septiembre, los vendedores en plataformas de segunda mano deben declarar sus ingresos a través del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) que tiene un gravamen del 4%. Esta normativa se aplica a transacciones entre personas físicas, no a empresas, donde el impuesto aplicable sería el IVA. A pesar de esta obligación tributaria, Hacienda ha implementado medidas de control para supervisar estas transacciones y evitar el incumplimiento fiscal.

Los vendedores están obligados a declarar sus ingresos cuando superan los 2.000 euros anuales o exceden las 30 transacciones en un año, aunque todas las operaciones serán objeto de fiscalización. Esta medida responde a la Directiva DACC7 2021/514 del Consejo Europeo, impulsada para combatir el fraude fiscal, la evasión y la elusión tributaria. Esta directiva exige que las plataformas digitales comuniquen a las autoridades fiscales las rentas generadas a través de sus servicios antes de las liquidaciones fiscales anuales de los estados miembros. La proliferación de estas empresas ha motivado a la Unión Europea a tomar acciones para prevenir fraudes y delitos fiscales en este ámbito.

Las aplicaciones estarán obligadas a informar a las autoridades fiscales sobre todas las operaciones entre individuos que involucren la venta de bienes, el alquiler de inmuebles, servicios personales o medios de transporte. Esto implica proporcionar a la Agencia Tributaria datos bancarios, como números de cuenta o tarjetas vinculadas, ingresos trimestrales del usuario, el total de transacciones realizadas y los impuestos cobrados por las ventas.