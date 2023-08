Parece magia: dónde dejar la ropa para que las arrugas desaparezcan

Planchar es una ardua tarea que cada vez se estila menos. Claro que si nuestra ropa no está como debe y aparecen arrugas no hay más remedio que usarla. Podemos dejar de lado este electrodoméstico, que además es complicado de usar, gracias a este truco, aquí debes dejar la ropa para que las arrugas desaparezcan.

Con un solo gesto, conseguiremos que algunas de las arrugas más visibles se alisen como por arte de magia, y no tendrás que hacer nada.

Dónde dejar la ropa para que las arrugas desaparezcan

Si crees que algo nuevo, no es así, ya es una tónica que se usa bastantes veces y conocida por mucha gente pero quizás no tengas ni idea de que funciona.

Se trata de colgar la ropa que está arrugada en una percha en la barra de la bañera o bien en un colgador del mismo baño. Debe estar lo más cerca posibles de donde emana agua y debes asegurarte de que el baño estará caliente.

Es decir, podemos dejar la ropa justo tras habernos dado una ducha caliente, salir y entonces cerrar el baño. Verás que las arrugas desaparecen por efecto del calor. Todo esto sin que la ropa entonces se moje porque el truco no funcionará.

Es uno de los gestos más recurrentes que puedes probar desde este momento y que no cuesta nada. Eso sí, en ropas delicadas con muchas arrugas quizás no es factible porque es complicado que éstas puedan salir o desaparecer sin hacer nada más. En este caso, la plancha tampoco suele funcionar porque son materiales delicados que no permiten que se pase ningún electrodoméstico. La solución, muchos casos, es dejarlos en manos de expertos. De todas formas, siempre puedes probar este truco del baño, ya que no pierdes nada.

En el mismo baño, hay otro truco que puedes aplicar y que no cuesta nada. Moja determinadas zonas de la ropa que está arrugada, cuelga la ropa en una percha, como anteriormente y enchufa el secador. Sólo debes acercarlo, sin pasarte, a la ropa y verás cómo algunas arrugas desaparecen.

La red nos deja muchos otros trucos para no tener que planchar y acabar con las dichosas arrugas que no queremos. Los hay más sofisticados pero la gran parte son del todo factibles en casa y se realizan con simples gestos que podemos hacer en el hogar. Muchos tienen que ver con tener una fuente de calor bien cerca.