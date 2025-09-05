Ni lejía ni bicarbonato: el truco casero para limpiar el sudor de las sandalias del verano que ya no te vas a poner

Las sandalias son el calzado estrella del verano, las cuales utilizamos para tanto para el día a día como para ocasiones especiales. Teniendo esto en cuenta, es normal que aparezcan manchas de sudor, formando zonas amarillentas o con tonalidades distintas al resto de la sandalia. El sudor contiene grasas naturales, agua y sales que, cuando se mezclan con la suciedad que hay en el ambiente, se adhieren al material. Además del sudor, el calor y la humedad propios de la época estival también contribuyen a que se incruste la suciedad, afectando tanto a la durabilidad como a la estética del calzado. Por suerte, éste es un problema que tiene fácil solución, ya que hay un truco muy sencillo y efectivo para limpiar el sudor de las sandalias.

Sólo necesitas polvos de talco, un producto que absorbe la grasa y elimina la humedad superficial sin dañar las sandalias. Aunque hay quienes recurren al bicarbonato o a la lejía para limpiarlas, estos productos son demasiado agresivos. La lejía endurece y decolora las sandalias, mientras que el bicarbonato, cuando se aplica en exceso, puede dejar residuos difíciles de eliminar. Los polvos de talco, en cambio, son suaves y no comprometen el calzado.

El truco definitivo para limpiar el sudor de las sandalias

Para eliminar las manchas de grasa o sudor, la solución casera más efectiva es utilizar polvos de talco. El procedimiento es muy sencillo:

Espolvorea una cantidad generosa de polvos de talco. Es recomendable cubrir completamente la mancha para asegurar que absorba todo el exceso de grasa. Luego, deja actuar el talco durante toda la noche para que vaya extrayendo los restos de grasa y suciedad. A la mañana siguiente, frota suavemente con un cepillo de cerdas suaves para retirar los restos de talcos de polvo. Para evitar deformaciones o daños en el material, no pongas las sandalias a secar al sol, ya que la luz solar puede desteñir los colores y endurecer ciertos materiales, como el cuero o la goma. La mejor técnica es introducir papel de periódico en el interior de cada sandalia. El papel absorberá la humedad, manteniendo la forma del calzado mientras se seca. Coloca las sandalias en un lugar ventilado y a la sombra, permitiendo que el aire circule libremente. En unas 24 horas, las sandalias estarán completamente secas.

Gracias a esta solución, podrás disfrutar de tu calzado favorito durante varias temporadas sin manchas ni olores molestos.

Usos de los polvos de talco

Más allá del truco para limpiar el sudor de las sandalias, los polvos del taco son un aliado muy versátil en el hogar. Uno de los principales usos es para eliminar manchas de grasa en la ropa antes de meterla en la lavadora: espolvorea una capa generosa de talco sobre la mancha, deja actuar durante una hora, retira el exceso y lava la prenda como de costumbre. Este truco es especialmente útil en ropa delicada que no tolera productos químicos agresivos.

En el caso de collares enredados, los polvos de talco, gracias a su textura fina, reduce la fricción y hace que sea más fácil separar los nudos sin dañar el metal: espolvorea un poco de talco sobre el nudo y frota suavemente con los dedos o un palillo fino. Los nudos se aflojarán y podrás desenredar el collar sin esfuerzo.

Ponerse guantes de látex puede ser difícil, sobre todo cuando las manos están húmedas. Los polvos de talco funcionan como lubricante natural: espolvorea un poco de talco en las manos y frota para cubrir toda la superficie y ponte los guantes.

Los polvos de talco también son un desodorante natural para superficies textiles: espolvorea una cantidad generosa sobre la superficie, deja actuar durante 15-30 minutos y aspira. El resultado es una superficie fresca y sin olores.

Finalmente, funcionan como un champú en seco casero: espolvorea una pequeña cantidad de talco en las raíces del cabello, masajea suavemente con los dedos para que absorba la grasa y la humedad y cepilla bien para retirar el exceso. El resultado es un cabello limpio y con más volumen, sin necesidad de agua ni productos químicos.