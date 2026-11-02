Ni la lavadora ni la cafetera: el electrodoméstico que debes desenchufar en casa si hay tormenta

Durante una tormenta eléctrica, los aparatos que están conectados a la corriente eléctrica pueden estar expuestos a numerosos riesgos que no sólo proceden de la caída directa de un rayo, sino también de las alteraciones que se pueden producirse en la red eléctrica. Entre los dispositivos electrónicos y electrodomésticos que tenemos en casa, el televisor requiere especial atención porque sus componentes electrónicos son muy sensibles frente a las sobretensiones y los cortes repentinos de suministro.

Cuando un rayo impacta cerca de una vivienda, puede generar picos de tensión de miles de voltios en la instalación eléctrica. Luego, esta energía se propaga a través del cableado hasta llegar a los aparatos que están enchufados. A esto se suman las interrupciones del suministro, las variaciones bruscas de voltaje y las oscilaciones que pueden perjudicar a los circuitos electrónicos más sensibles.

El electrodoméstico que recomiendan desenchufar durante una tormenta

El televisor es uno de los aparatos electrónicos que los expertos recomiendan desconectar de la corriente eléctricadurante una tormenta eléctrica. Tanto los modelos LED como los QLED y OLED necesitan una alimentación eléctrica estable para funcionar sin problemas y sus componentes internos son especialmente sensibles a las variaciones bruscas de tensión. Cuando se produce una descarga eléctrica cerca de una vivienda, la subida repentina del voltaje puede dañar las placas electrónicas o la fuente de alimentación.

El riesgo no sólo existe cuando un rayo impacta directamente sobre el edificio. Una descarga que se produce cerca también puede provocar una sobretensión que se propague por la instalación eléctrica y afecte a los aparatos que están enchufados. Una de las medidas más eficaces para prevenir averías consiste en desconectar el televisor de la corriente antes de que empiece la tormenta. Pulsar el botón del mando a distancia no elimina por completo el riesgo, ya que continúa conectado a la red eléctrica, aunque permanezca en modo de espera.

Asimismo, es recomendable desconectar las conexiones con otros equipos, ya que los cables de antena, televisión por cable y HDMI pueden actuar como vías de entrada de una sobretensión y transmitirla directamente al dispositivo.

«En un apartamento debemos tener en cuenta que pueden sufrir problemas los ordenadores, los portátiles y los televisores. Especialmente los televisores si tienen una antena individual que no está protegida (las antenas comunitarias sí suelen estarlo) y cae un rayo sobre ella. El router de fibra, por ejemplo, y las conexiones de fibra óptica no sufrirían ningún daño por sobrecarga de tensión en tormentas porque están protegidos. No obstante, estos aparatos suelen tener algún sistema de protección frente a cambios de corriente, pero es habitual que no sea suficiente en caso de una fuerte descarga», explica Iberdrola.

¿El protector de sobretensión es suficiente?

Los protectores de sobretensión son una herramienta muy útil para evitar que los aparatos sufran daños por los picos de tensión. Sin embargo, no son 100% infalibles; su capacidad de protección depende del modelo, de sus características técnicas y de la intensidad de la descarga eléctrica.

Por otro lado, la instalación de protectores contra sobretensiones en el cuadro eléctrico de la vivienda puede ayudar a limitar los efectos de las subidas de tensión. Sin embargo, ninguna de estas soluciones garantiza una protección absoluta frente a una descarga eléctrica de gran intensidad. La Electrical Safety Foundation International recomienda desconectar los aparatos electrónicos antes de la llegada de una tormenta.

Otros aparatos electrónicos

El televisor no es el único dispositivo que puede sufrir las consecuencias de una subida repentina de tensión. Hay otros equipos habituales en las viviendas cuyos componentes electrónicos también pueden resultar dañados si permanecen conectados durante una tormenta.

Entre ellos se encuentran los routers y módems, cuya avería puede dejar sin conexión a Internet a toda la casa. También conviene prestar atención a las consolas de videojuegos, ya que sus circuitos internos pueden verse afectados por las variaciones eléctricas.

Los ordenadores y portátiles merecen igualmente una protección especial, sobre todo cuando permanecen enchufados durante largos periodos. A ellos se suman los equipos de sonido y los decodificadores, que tampoco están libres de sufrir daños en sus componentes.

En definitiva, tomar algunas precauciones antes de que llegue una tormenta puede evitar averías costosas y prolongar la vida útil de los dispositivos electrónicos. Siempre que todavía no haya comenzado la actividad eléctrica y sea seguro hacerlo, desconectar los equipos de la corriente sigue siendo una de las medidas preventivas más recomendables.

Finalmente, un experto aclara si una sobrecarga en la red eléctrica por una tormenta puede hacer que una vivienda se quede sin luz. «Inmediatamente se corta el suministro a la zona dañada y se conmuta hacia otra línea para mantenerlo en todo momento. Dependiendo del caso, el tiempo de conmutación puede ser imperceptible, y ser absorbido por la mayoría de los equipos eléctricos conectados, sin que cambie su funcionamiento», explica.