Hay un motivo de peso por el que el papel higiénico es de color blanco, los expertos han empezado a resolver una duda que puede afectarnos a todos. El blanco es un color puro, quizás demasiado para la tarea que va a desempeñar. Este gran invento que nos ha hecho la vida más fácil no es tan antiguo como nos imaginábamos, tiene poco más de un siglo de vida en su país de origen y en España no es tan reciente.

La pandemia nos hizo saber qué es lo que nos estaba esperando, un encierro en casa sin papel higiénico no tenía sentido. Por lo que, fue de los productos que se agotaron de todos los supermercados. Siempre hay que tenerlo en cuenta por lo que habrá llegado el momento de empezar a pensar en el origen de este invento y las características de este elemento que realmente puede convertirse en un básico de toda casa. Sin él, tal como vimos en épocas pasadas, estamos perdidos en todos los sentidos. El motivo por el que el papel higiénico es de color blanco.

Los expertos resuelven la duda

Hay una duda que quizás tengamos en mente y debemos empezar a cuidar, antes que nada, el momento en el que el nos damos cuenta de que el papel higiénico es de un blanco puro. Dependiendo de la edad que tengamos, antes había un elemento parecido de un color marrón o directamente se usaba otro tipo de papel, hojas o hasta piedras.

La higiene en ese momento del que tenemos en mente por lo que habrá llegado el momento de empezar a crear algunos elementos que son claves y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. El papel higiénico es el gran invento de la humanidad que en sus inicios era medicinal.

Servía para luchar contra las molestas hemorroides que requerían una higiene extrema y que han estado siempre con nosotros. Al igual que las infecciones, es un elemento que debemos empezar a controlar con la ayuda de estos detalles. El papel higiénico es un básico para mantener la zona seca y limpia, lejos de las humedades o de los restos que tenemos por delante.

El motivo que es blanco, tiene que ver con un detalle de su fabricación que debemos conocer y que acabará siendo lo que marque un antes y un después.

Éste es el motivo por el que el papel higiénico es de color blanco

El blanco es el color de este papel por su fabricación, sale más barato dejarlo de este color que querer darle otra tonalidad. Una opción que debemos tener en cuenta y que seguramente acabará siendo lo que marque un antes y un después. Nos fijamos en la historia de este elemento imprescindible en cualquier casa que debemos tener en cuenta.

La Casa del Papel Higiénico nos explica la historia de este elemento: «Joseph C. Gayetty creó el primer papel higiénico empaquetado comercialmente en 1.857. Sus papeles higiénicos eran hojas de papel sueltas y planas. Joseph fundó The Gayetty Firm para la producción de papel higiénico en Nueva Jersey y su primer papel higiénico hecho en fábrica fue «El papel terapéutico». Este primer papel higiénico en hojas planas incluía en su composición aloe vera, seguramente para dotarlo de mayor suavidad además de por su capacidad antiinflamatoria. Gayetty lo llamó «El papel medicinal de Gayetty». Joseph Gayetty imprimió su nombre en cada hoja. Desafortunadamente, este invento fracasó. Thomas Seymour, Edward Irvin y Clarence Wood Scott comenzaron a vender cierto tipo de papel higiénico en Filadelfia en 1.867. En 1.879, los hermanos Scott fundaron la Scott Paper Company. En el año 1.890, la Scott Paper Company comenzó a fabricar su papel higiénico marca Waldorf en rollos. Este fue el primer papel higiénico vendido en formato rollo que tantos siglos después, sigue aún vigente. En 1.871, Zeth Wheeler patentó el papel higiénico en rollo y perforado. En 1.877 fundó la Albany Perforated Wrapping Paper Company. En 1.897, la compañía empezó a vender y comercializar papel higiénico perforado estándar en rollo. En 1.879, Walter Alcock, un hombre de negocios británico, creó también el papel higiénico en rollo. Fue el primero en utilizar el rollo de papel higiénico perforado en lugar de las habituales hojas planas. En 1.880 la Compañía Británica de Papel Perforado comenzó a vender papel higiénico. Ese papel higiénico se vendía en cajas de pliegos cuadrados individuales. En 1.885 Oliver Hewlett Hicks patentó el paquete de papel higiénico y el proceso de fabricación. En 1.896, el hijo de Irvin, Arthur Scott, se unió a la Scott Paper Company. En 1.921 la marca Waldorf representaba el 64% de las ventas totales de cajas de Scott. La empresa se convirtió en la principal compañía de papel higiénico del mundo. Rollo de papel higiénico viejo de la marca Waldorf, de la Scott Company. En 1.928, el alemán Hans Klenk se convirtió en el primer vendedor de rollos de papel higiénico de Europa. En 1.942 el papel higiénico se suaviza, la fábrica de papel de St. Andrew en Inglaterra comenzó a vender el primer papel higiénico de dos capas. Hoy en día este tipo de papel de baño de dos capas es el estándar en muchos países. En 1.935 la Northern Tissue inventa el papel higiénico sin astillas. En 1.973, América experimentó la primera escasez de papel higiénico. En diciembre de 1.973, después de que uno de los chistes de Carson (Johnny Carson, uno de los comediantes más queridos de América) asustó a los consumidores para que almacenaran suministros. En ese momento, la gente no hablaba del papel higiénico con frecuencia. En épocas más conservadoras era «inmencionable» hablar de este producto. Sin embargo, la gente deseaba una mejor higiene y el papel higiénico se extendía lenta, pero inexorablemente, en el mercado de consumo. Hoy en día la fabricación de papel higiénico es una gran industria. El papel higiénico moderno ha hecho la vida mucho más fácil y más higiénica para todos aquellos que lo usan».