¿Sabías que llevar una foto de carnet en tu equipaje puede salvarte de más de un apuro cuando viajas? Aunque pueda parecer un detalle insignificante, lo cierto es que tener una imagen actualizada de tu rostro puede facilitarte mucho las cosas ante algo que le puede suceder a cualquier cuando viaja. Toma nota, porque te explicamos el motivo por el que deberías llevar una foto de carnet siempre que vayas a viajar

Lleva una foto de carnet cuando vayas a viajar

Estando en verano, son muchas las personas que viajan a todo tipo de destinos estos días, así que en el caso de que estés con tus preparativos necesarios antes de partir, te queremos sugerir algo que no debe faltar nunca más en tu equipaje: una foto de carnet.

Es necesario que pienses en la ropa que vas a llevar, que no se te olvide el neceser de aseo, y todo tipo de accesorio que creas que vas a necesitar en tu travesía, pero añadir además una foto de carnet te salvará de situaciones que han sido explicadas desde una cuenta de TikTok, en la que este consejo se ha convertido en uno de los más vistos y compartidos.

La cuenta de la tiktoker @azul_mistico es la que recomienda que llevemos siempre una foto de carnet en nuestro equipaje. Un consejo basado en una experiencia personal en la que estuvo a punto de perder su vuelo, dado que tener a mano una foto como las que nos hacemos para renovar el DNI, será clave para superar contratiempos como la pérdida, daño o incluso que te lo rompan.

En tales circunstancias, existe la posibilidad de obtener un pasaporte de emergencia en una comisaría de policía situada en el mismo aeropuerto. La joven tiktoker nos recuerda además que, en caso de estar en el extranjero, se puede acudir a un consulado o embajada. En ambas situaciones, es probable que se requiera una foto de carnet como parte del proceso. «Dado que cada vez es más difícil encontrar fotomatones, llevar una foto de carnet puede ser la diferencia entre que podáis coger ese vuelo o no», explica la joven.

La tiktoker compartió que ella misma no había considerado esta precaución hasta que se vio enfrentada a esa situación particular, que logró resolver gracias a la ayuda de un amigo. «Por suerte, encontré una foto antigua en mi Drive y un buen amigo en Madrid la imprimió y me la trajo al aeropuerto. Desde entonces siempre las llevo conmigo».

Os dejamos su vídeo en el que sus seguidores comentan también, que es buena idea llevar una foto de carnet de «repuesto» tanto en la cartera como en la funda del pasaporte.

#viajestiktok #tipsdeviaje ♬ sonido original – Azul Místico @azul_mistico Tip viajero ⚠️ Yo nunca lo pensé hasta que me vi en esa situación. Por suerte, encontré una foto antigua en mi Drive y un buen amigo en Madrid la imprimió y me la trajo al aeropuerto… desde entonces SIEMPRE las llevo conmigo. Es de esas cosas que no ocupan nada pero te pueden salvar en un mal momento! #tiktokviajes