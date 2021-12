Google España se ha convertido en uno más de nuestra familia: le visitamos cada día siempre que tenemos una duda, una curiosidad o incluso algún problema y lo más llamativo de él es que siempre nos ayuda a resolverlo. Infinidad de preguntas que Google ha recolectado para hacernos un resumen de todo lo que los españoles han buscado durante todo el 2021. ¿Quieres saberlo? ¡Vamos allá!

Lo más buscado en Google España 2021

Sin duda, lo que más nos interesa es el tiempo. Conocer qué temperatura hará mañana es la búsqueda que más se ha hecho en este 2021. Pero no lo único, porque el fútbol es otra de las cosas que más nos gusta: la Eurocopa, la Liga y el Real Madrid culminan el top tres de las búsquedas que más se han hecho en este 2021. A estas, le sigue la curiosidad por el Roland Garros. No hay duda de que los deportes son el top de los top para los españoles. Pero esto no queda aquí: te hacemos un resumen de las tendencias sobre deportistas, televisión así como de las preguntas que más se hace la gente en Google: cuando, cómo y por qué.

Los deportistas con más tendencia

Ahora que se acerca el fin de año, Google España 2021 nos ha hecho un resumen de todas las tendencias que los españoles han hecho estos últimos meses. Algunas de ellas, como los nombres de varios deportistas en concreto, han ocupado la mayor parte de las búsquedas. El más esperado, el de Kylian Mbappé al amagarse con su fichaje por el Real Madrid. Christian Eriksen, el futbolista danés a quien se le paró el corazón durante un partido de la pasada Eurocopa, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz y Ana Peleteiro preceden al francés.

Los programas de televisión y series más buscadas

A los españoles nos gusta la televisión y Google España nos lo ha dejado muy claro. El top 5 lo gana Tokyvideo, una plataforma en la que ver online todas las series y programas de televisión del momento. Le sigue Supervivientes, Love is in the air y La isla de las tentaciones: tres de los programas más vistos y con más audiencia de Telecinco de los últimos tiempos. Y por último, el quinto puesto lo ocupa la revelación de este 2021, la serie de El juego del calamar. Estamos seguros de que has visto al menos uno de todos los programas y series que te hemos nombrado.

Las preguntas que más se han hecho en Google España 2021

Cuándo

Además de buscar términos en concreto, los españoles hacen preguntas a Google España que parece ser resueltas: «Cuándo juega España» corona el top 5 y le siguen «Cuándo es el Balck Friday», «Cuándo me toca vacunarme» y por último «Cuándo juega el Real Madrid» y «Cuándo es Semana Santa». Curiosos, ¿verdad?

Cómo

El ciudadano español es curioso por excelencia. «Cómo se llama el martillo de Thor», «Cómo saber si soy moroso», «Cómo va el Madrid», «Cómo va España» o «Cómo se llama la flor de acacia» son algunas de las curiosidades que increpan a la población española.

Por qué

Los por qués nos martirizan y la manera más rápida de solucionar nuestras dudas es coger nuestro teléfono móvil y meterte en Google. ¿Cuáles crees que son las dudas más buscadas por los españoles? «¿Por qué erupciona un volcán?», «¿Por qué sube la luz?», «¿Por qué se va Messi?», «¿Por qué no está Melendi en la voz?» y «¿Por qué duele el brazo con la vacuna?»