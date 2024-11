Lo que te puede pasar si usas una plaza de garaje como trastero: lo dice la ley

A la hora de usar la plaza de garaje como trastero, será mejor que estés al día de lo que dice la ley. En muchas viviendas se adjunta una plaza de garaje que quizás no se necesite o no se use de la forma que ha sido creada. Este hecho genera una serie de controversia y quizás un cierto malestar entre los miembros de la comunidad de vecinos. En especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante un tipo de problema que puede ser el que genere más inseguridad.

Dejar las cosas en un espacio abierto que comparten todos los vecinos, que ha sido especialmente habilitado como garaje es algo que hacen algunas personas. Antes de hacerlo, deben tener en cuenta lo que implica este cambio que quizás hasta el momento no había ni contemplado y ahora acabará siendo una realidad en todos los sentidos. La ley es muy clara ante un uso distinto lo que tenemos en este momento, ya sea de una forma o de otra, debemos tener en cuenta, que entre vecinos todo se puede arreglar, hasta que sucede algo inesperado. Más vale prevenir y saber qué dice la ley.

Usar una plaza de garaje como trastero

Normalmente, cada propietario tiene una plaza de garaje y un trastero, los pisos no vienen solas o las casas adosadas que comparten algo tan esencial como el garaje. De hecho, se ha convertido en una puerta abierta a algo más, en busca de espacio que quizás no se tenga en el piso y que pueda acabar siendo algo distinto.

La búsqueda de una zona en la que podremos empezar a gestionar algunos detalles que pueden ser los que marcarán la diferencia. Habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos elementos que serán los que marcarán un antes y un después, de la mano de determinados cambios que serán claves.

Este gesto de dejar las cosas en la plaza de garaje puede acabar siendo una novedad destacada que quizás hasta ahora no habrías ni imaginado en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves. Por lo que, tenemos que empezar a crear algunos elementos que serán los que marcarán la diferencia.

La ley tiene una normativa muy clara sobre lo que puede pasar si usas la plaza de garaje como trastero que quizás hasta ahora no habías imaginado.

Esto es lo que dice la ley

Desde el blog de Grupo 91 nos explican qué puede pasar si se usa como trastero una plaza de garaje: «El artículo 396 del Código Civil, donde se enumeran los elementos comunes de una propiedad horizontal, sorprendentemente, no incluye el garaje. Este aparece, exclusivamente, en el texto de la Ley de Propiedad Horizontal como “anexo de las viviendas”. Por lo tanto, legalmente, el garaje no se considera un elemento común al no aparecer en el Código Civil. Sin embargo, puede pasar a serlo si así lo decide la comunidad de propietarios y lo incluye en los estatutos de la comunidad. Así, por lo general, el garaje pasa a ser un espacio común por el que pueden transitar propietarios y vecinos de un edificio. Y la plaza de garaje, en cambio, es un elemento privativo de uso exclusivo para el propietario. La Ley de Propiedad Horizontal considera cada plaza de garaje una finca independiente cuando el espacio de cada vecino está delimitado para ser aprovechado de forma independiente».

Siguiendo con la misma explicación: «La Ley de Propiedad Horizontal no es muy extensa en cuanto al uso y condiciones de las plazas de garaje en las comunidades de vecinos. Pero sí que determina ciertos aspectos clave. En primer lugar, en el artículo 9.1, establece que el propietario está obligado a “respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya sean de uso general o privativo de cualquiera de los propietarios, estén o no incluidos en su piso o local, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos”. La Ley también recoge la posibilidad de crear una Subcomunidad de Propietarios de Garajes dentro del régimen de Propiedad Horizontal. Así, los propietarios de plazas de garaje, que no tienen por qué poseer una vivienda en el edificio, pueden decidir crear una subcomunidad para agilizar ciertos aspectos: gastos, funcionamiento, normas de uso, etc. Así, esta subcomunidad puede crear su propio ámbito de actuación, aunque siempre teniendo en cuenta las decisiones que se tomen en el resto del edificio cuando las decisiones afecten a ambas partes».

Sobre la consulta de si se puede usar o no este garaje como trastero, la respuesta es clara: «No, no se deben depositar muebles u otros objetos en una plaza de garaje ya que su función es, exclusivamente, albergar vehículos a motor. En el caso de que un propietario quiera cerrar su plaza y utilizarla como trastero deberá contar con el consentimiento unánime de la junta de propietarios».