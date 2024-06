Llevas toda la vida usándolo y no sabes su nombre: así es cómo se llama la raya que aparece encima de la ñ

La raya que aparece o ponemos al escribir a mano encima de la ñ tiene un nombre propio que quizás desconocíamos. Esta letra es auténtica, la tenemos solo en nuestro idioma, uno de los más hablados y estudiados del mundo que tenemos el privilegio de aprender de pequeños.

El hecho de que el español sea nuestra lengua ya es algo de lo que deberíamos estar orgullosos, siendo una de las que más se habla del mundo. No solo escucharla es un placer, sino también escribirla con sus peculiaridades.

Toda la vida usando este símbolo y no sabes su nombre

La ñ es una letra que solo se usa en español, por lo que tiene su razón de ser en una de las lenguas más habladas y escritas del mundo. En lugar de perder fuerza, va ganando hablantes en Estados Unidos, un país en el que se calcula que en 2030 será la lengua principal del 9% de los hogares.

Por lo que, cada vez habrá más personas que usen una letra que se ha convertido en toda una sensación que se ha llevado gran parte de los aplausos y los dolores de cabeza. Encontrarla en un teclado de fuera del país invita a tener que hacer más de un truco para conseguir que esté presente.

Según la RAE:». Esta letra nació de la necesidad de representar un nuevo fonema, inexistente en latín. En cada una de las lenguas romances se fue fijando una grafía distinta para representarlo, como gn en italiano y francés, ny en catalán o nh en portugués. El castellano medieval escogió el dígrafo nn, que se solía representar abreviadamente mediante una sola n con una rayita más o menos ondulada encima; así surgió la ñ, adoptada también por el gallego y el vasco. Esa rayita ondulada se llama tilde, nombre dado también al acento gráfico».

Por lo que nos definen una Ñ cuya raya que aparece encima tiene varios nombres. Por un lado, comparte uno de los nombres de esta raya con las tildes que también son muy nuestras. En otros idiomas no aparecen con lo cual, cuesta más de saber qué sílaba es la fuerte o cómo pronunciar determinadas palabras, algo que no sucede con el español. Pero hay otro nombre para esta raya encima de la N que quizás no conocías.

Así es como se llama la raya que aparece encima de la ñ

La virgulilla es el otro nombre, además de tilde con el que los expertos se refieren a esta raya ondulada encima de la N que nos sirve para crear la famosa Ñ. Una letra con una personalidad propia y un sonido que nos ayuda a crear esas palabras que no pueden estar en ningún otro idioma.

Siguiendo con la definición de los expertos: «La virgulilla o tilde (~) es un signo diacrítico en forma de trazo ondulado que se coloca sobre la letra. La virgulilla generalmente es identificada como la tilde de la eñe o virgulilla de la eñe1​ (~), aunque la Real Academia Española acepta también como ejemplos de virgulilla el apóstrofo (’), la cedilla (¸), y el acento agudo (´). Las palabras «tilde» y «virgulilla» se pueden referir a cualquier trazo, sin embargo, el contexto puede indicar si específicamente se alude o no al signo aquí referido, o sea a (~)».

Tiene un uso que los historiadores o expertos en textos antiguos seguro que reconocerán, siguiendo con la misma explicación: «En documentos de la Edad Media escritos en latín, se empleó para indicar abreviaturas. Cuando había una ‹n› o una ‹m› precedida por vocal, a menudo se omitía, sustituyéndose por una virgulilla (una ‹n› pequeña) encima de dicha vocal para indicar la omisión. Este es el origen del uso de la virgulilla para indicar nasalización (compárese con el uso de la diéresis para indicar una ‹e› omitida). Esta práctica prosiguió asimismo tras el desarrollo de la imprenta como una forma de reducir la longitud del texto. En la actualidad sigue empleándose en portugués —para indicar nasalización de algunas vocales. A veces, también se emplea sobre otras letras para abreviar palabras muy comunes, por ejemplo, sobre la cu (q̃) en vez de escribir que».

Hoy en día es la letra por excelencia de nuestro abecedario, sin la cual, difícilmente podríamos ser capaces de crear algunas de las palabras más representativas de nuestra lengua. Empezando por el país o la propia lengua que son claves para poder definir determinadas palabras que seguro que te vienen ahora mismo a la mente.

A partir de ahora podrás empezar a poner en práctica esta letra conociendo perfectamente todos sus secretos, incluida esta raya ondulada encima que ahora ye tiene un nombre.