El jamón ibérico y el queso son ‘peligrosos’ en Australia y este es el motivo que no creerás

El jamón ibérico y el queso son dos de los productos españoles que más se exportan al extranjero, además de ser consumidos aquí a diario por millones de personas, dos manjares con un gran protagonismo en nuestra gastronomía nacional… ¡y con todo merecimiento!. Te contamos el motivo por el que el gobierno australiano ha determinado que el jamón ibérico y el queso son peligrosos, y cualquiera que los introduzca en el país sin permiso puede ser detenido, algo que ya ha sucedido.

Cada país tiene sus propias normas sobre el tipo de productos que permite introducir en su territorio, y lo cierto es que hay muchos alimentos que están prohibidos en determinados países, al igual que algunos animales, plantas y más. Es por eso que siempre que quieras viajar con alguno de los anteriores te asegures de que se permitirá su entrada en el país de destino para no llevarte una desagradable sorpresa.

El jamón ibérico y el queso, prohibidos en Australia

El Ministerio de Agricultura de Australia cuenta con unas normas muy estrictas que regulan los productos importados al país, algo que realmente sucede en todos los países y que es una normativa que busca evitar el contagio y propagación de plagas y enfermedades. Algunos alimentos están sujetos a la ley con ciertas condiciones de bioseguridad, como tener que solicitar un permiso para poder introducirlos en el país.

Un joven español de 20 años se encontró el pasado lunes con una desagradable situación al entrar en el país australiano con lo que ellos consideran «objetos de riesgo» que no habían sido previamente declarados, y es que el joven llevaba en su maleta un kilo de carne de cerdo cruda repartida en dos envases de jamón, un envase de caña de lomo y un envase de chorizo. También llevaba una cuña de queso.

La carne de cerdo puede suponer un riesgo, en cualquiera de sus formas, por lo que sus derivados deben ser aprobados y suponen un riesgo para el gobierno australiano. En concreto, con esa carne se pueden propagar enfermedades como la salmonelosis, fiebre aftosa, listeriosis, gripe aviar o virus Nipah, entre otras. Por este motivo, quien quiera introducir alimentos de riesgo están obligados a presentar la Carta del Pasajero.

Además de necesitar el pasaporte y un visado aprobado, para entrar en Australia deberás rellenar también la Carta del Pasajero (Incoming Passenger Card), un formulario en el que se deberá declarar, entre otras cosas, si llevas productos o alimentos de riesgo, además de medicamentos. Todos los equipajes son controlados por rayos o de forma manual a su entrada al país, por lo que si se encuentra algo que no has declarado, puedes tener un gran problema.

El jamón ibérico y el queso son productos de riesgo porque la carne tiene unas estrictas condiciones de importación que suelen cambiar en función de los brotes de enfermedades, y quizás hoy puedas llevar sin problema un producto que el mes que viene no. Actualmente no se permite la entrada en territorio australiano de embutidos, jamón, carne procesada, carnes no enlatadas ni productos envasados al vacío. Lo mismo sucede con los quesos blandos y semiblandos, más propensos a la acumulación de bacterias.