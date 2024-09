Jamás mezcles bicarbonato con vinagre: lo dicen los expertos y tiene sentido

Los expertos han iniciado la lucha contra el limpiador por excelencia de cualquier casa, el bicarbonato de sodio mezclado con vinagre. Durante los últimos tiempos y quizás en busca de una serie de elementos que necesitamos en nuestro día a día. Por lo que, al final, lo que queremos es poner en práctica algunos elementos que son fundamentales y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Es el momento de poner en práctica una serie de detalles que son claves y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Los elementos naturales han ganado cada vez más protagonismo. Queremos dejar atrás los químicos para apostar por lo natural. Esta apuesta por lo natural acabaremos obteniendo un acabado espectacular de la mano de una serie de detalles que son esenciales y que realmente debemos empezar a conocer. Seguramente si hemos puesto en práctica algunos de los trucos de limpieza que incluyen estos dos elementos, tendremos en cuenta la manera en la que actúa este limpiador natural, los expertos han dado con una serie de detalles que debemos conocer. Los expertos advierten de que no es una buena idea utilizar juntos estos dos elementos.

El vinagre y el bicarbonato son grandes aliados de la limpieza

En caso de que necesitemos limpiar la casa con elementos naturales, debemos empezar a poner en práctica algunos elementos que van de la mano y que quizás hasta ahora no habías tenido en cuenta. Es hora de apostar claramente por un tipo de elementos naturales que son claves.

El vinagre ayuda especialmente a la limpieza de casi todas las superficies, especialmente las acristaladas. Nos ayudará a que nos quede una casa limpia y ordenada en un abrir y cerrar de ojos. Es momento de empezar a pensar en este ganador absoluto para limpiar y eliminar olores.

El bicarbonato de sodio es el otro ingrediente que acabará siendo lo que mejor se adapte a nuestras necesidades. Por lo que, al final, usamos este elemento que puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Es hora de apostar claramente por unos detalles que son claves y que seguramente podrás poner en práctica.

Este elemento nos permite acabar con cualquier molesto olor y limpiar al máximo cualquier espacio, eso sí, con algunas novedades que quizás deberíamos empezar a conocer, antes que nada.

Lo dicen los expertos y tiene sentido

Este limpiador viral y sin necesidad de químicos o productos que pueden resultar tóxicos parece que no gusta demasiado a los expertos. Los que se dedican a analizar estos productos, han visto en ellos, este cambio que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora nunca te habías parado a pensar.

Los expertos alertan de que: «Algunos de los limpiadores domésticos más efectivos no están destinados a mezclarse. Probablemente, ya sepas que nunca debes combinar productos químicos agresivos como la lejía y el amoníaco (o realmente, lejía y cualquier cosa). Pero los elementos esenciales comunes de la despensa que a menudo se usan para la limpieza, como el bicarbonato de sodio y el vinagre, tampoco deben mezclarse».

Ante esta advertencia que nos lanzan en una importante revista, lo que nos explican puede ser el fin de un limpiador: «A diferencia de la mezcla de lejía y amoníaco, combinar soda y vinagre no hará daño a nadie, pero tampoco espere que la mezcla haga un buen trabajo de limpieza. Según Amanda Morris, presidenta asociada del departamento de química de Virginia Tech, el bicarbonato de sodio y el vinagre básicamente se cancelan entre sí cuando se mezclan, a menos que los uses de la manera correcta, en el marco de tiempo correcto».

Los especialistas de Thekichn señal finalmente que: «Técnicamente sí, pero no es el limpiador de energía que te han llevado a creer. De hecho, es volátil, y solo tiene un beneficio real: el movimiento mecánico de las burbujas. Si planeas usar bicarbonato de sodio y vinagre juntos, Morris sugiere usar la mezcla mientras todavía está burbujeando, e idealmente, directamente en la superficie que estás limpiando. Por ejemplo, un método útil que Morris sugiere es tirar un poco de bicarbonato de sodio en un triturador de basura, seguido de un par de gorros de vinagre. El CO2 de la reacción creará burbujas, que son útiles para desalojar manualmente la suciedad de su desagüe, u otros lugares a los que no puede llegar con un cepillo de fregar. Técnicamente, siempre y cuando uses tu mezcla mientras todavía esté burbujeando, y todavía ligeramente básica, puedes usarla para cortar la grasa en las superficies de la cocina. Pero es el bicarbonato de sodio básico haciendo el trabajo pesado aquí, y una simple pasta de bicarbonato de sodio y agua sería mejor para cortar la grasa; el vinagre agregado solo daña el poder de su mezcla».