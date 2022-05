El ingrediente secreto para cocinar la salsa boloñesa perfecta

Si te gustan los platos de pasta seguro que pensarás que una de las mejores salsas para acompañar unos buenos macarrones o unos espaguetis es la salsa boloñesa y aunque puede que normalmente la compres ya hecha, lo cierto es que cocinarla en casa es bastante sencillo, si sigues la receta adecuada y si además, conoces el ingrediente secreto que a continuación os vamos a revelar y que te servirá para cocinar la salsa boloñesa perfecta.

Ingrediente secreto de la salsa boloñesa

Pocas son las personas, y no sólo italianos, que estarían dispuestos a renunciar a uno de los platos típico de la tradición culinaria de Italia. Hablamos de la salsa boloñesa de la que aunque no lo creas, o no lo sepas, existen un sinfín de formas de preparación capaces de satisfacer hasta los paladares más exigentes . De hecho, basta viajar un poco por su país de origen para descubrir que prácticamente cada ciudad de Italia suele preparar la boloñesa a su manera aunque la original de todas es la de Bolonia, que es conocida por su delicioso ragú: pero ¿cuál es el secreto de un perfecto ragú boloñés o salsa boloñesa perfecta? Sorprendentemente, para preparar a la perfección este suculento condimento , no solo es necesario elegir con cuidado la carne, sino también añadir un ingrediente poco habitual.

Pasos para una boloñesa perfecta

El ingrediente no es otro que la leche . y gracias a este lograremos hacer una salsa mucho mejor. Aunque no podemos desconocer el resto. De hecho, la mayoría de los amantes de la cocina saben que para una buena boloñesa se necesita carne picada , mitad ternera y mitad cerdo. Luego también hay que añadir panceta picada o, como se hacía antaño en Italia, la aromática mortadela , que en antaño utilizaban las amas de casa como sustituto de la carne de vacuno, demasiado cara en tiempos de escasez.

Junto a la carne, se sabe que la base de esta preparación la representa un buen sofrito con cebolla, apio y zanahorias. Después de añadir la carne (primero la panceta, luego la carne picada) se debe aliñar todo con una buena copa de vino y por último basta con verter la salsa al fuego, dejándola hervir durante al menos una hora y media. Pasado este tiempo, llega el toque secreto: la adición de un vaso de leche . Después de haber mezclado bien, se deja al fuego otros treinta minutos. Este último paso , que recomiendan muchos chefs de Italia, es importante ya que sirve para eliminar la acidez del tomate y dar a nuestra salsa boloñesa un sabor más envolvente, intenso y aterciopelado.