El ingrediente que necesitas y no utilizas cuando lavas las fresas que sirve para eliminar por completo cualquier bacteria

Lavar las fresas es algo que debemos hacer en estos tiempos que corren, por lo que necesitamos hacernos con un ingrediente básico. Las fresas están en el punto de mira, es una de las frutas que más se consume y están en el supermercado durante todo el año.

El hecho de encontrarlas siempre y que sean baratas y accesibles, supone un problema mayor. Proceden de lugares del mundo en los que no se tiene en cuenta determinados cuidados que son fundamentales. Por lo que lavar las fresas es esencial para mantener nuestra salud y la de toda la familia.

Lavar las fresas es algo que necesitas

Las fresas, al igual que las uvas, las cerezas y cualquier otra fruta que se consuma directamente con piel es algo que se debe hacer. Por lo que conseguiremos de esta manera que algunos de los elementos negativos que puedan tener estas frutas en ellas, desaparezcan.

El problema de las frutas y las verduras hoy en día es que proceden de lugares que no son España o no son de la UE. Por lo que no están sometidas a unos controles que nos garantizan que no se hayan usado determinados pesticidas. La opción ecológica es cada vez más popular, pero cuidado, porque no todas las frutas se pueden acoger a ella.

Además de que no las vas a tener todo el año en el supermercado, ni serán tan baratas. Pagarás por una fruta o verdura que no tiene pesticidas, se cultiva a su tiempo y quizás no sea tan grande y bonita, pero el sabor y la salud que te aportará será mucho mayor.

A la hora de conseguir este tipo de elementos lleguen a nuestra casa, nada mejor que hacerlo con todas las garantías posibles. Si debemos optar por las fresas de supermercado que tienen un origen lejano, lavarlas es fundamental para conseguir que estén en perfectas condiciones.

Es el momento de comer bien empezando por unas frutas crudas que descubriremos de la mano de este tipo de ingredientes que son claves para darnos lo mejor. Si estás pensando en incluir unas buenas fresas en tu dieta, no lo dudes, tendrás que tener a mano uno de los mejores sistemas para lavarlas bien.

Un ingrediente puede cambiarlo todo y eliminará cualquier bacteria que puedan tener y sea perjudicial para la salud.

Esta es la forma correcta de lavar las fresas

Hay un ingrediente que cada vez es más popular, una lejía específica para frutas y verduras. Aunque también podemos usar algun ingrediente tan habitual como el vinagre, hay otros sistemas que son un poco más profesionales y quizás te acaben dando aquello que deseas.

La salud de toda la familia está en juego, especialmente cuando estamos ante una fruta que se ha hecho especialmente popular. Una opción de lo más recomendable es incorporar un tipo de elemento esencial en la limpieza de estas fresas que deberían estar en remojo unos minutos con ya sea la lejia especial de alimentos o el vinagre.

Estando a remojo nos aseguramos de que determinados elementos pueden desaparecer de estas fresas que quizás han sido cultivadas tal y como vimos con las que tenían hepatitis con aguas fecales. Un sistema de riego que en Europa sería impensable, pero en algunos países del mundo es una realidad.

También desaparecerá el riesgo de comernos pesticidas que están prohibidos. Debemos tener en cuenta que fuera de la UE las reglas son diferentes y que determinados pesticidas son malos para la salud. Afectan al sistema endocrino y también a algunos elementos más que nos afectarán de lleno, sin ni siquiera darnos cuenta.

No dejan de ser sistemas para eliminar plagas, por lo que sus efectos sobre el cuerpo pueden ser terribles. Hay sitios del mundo en los que se aplican pesticidas que aquí están prohibidos y acaban siendo los que nos preocupan especialmente.

Deberíamos dejar de consumir algunos ingredientes procedentes de fuera, pero cuidado porque algunos supermercados pueden tener etiquetas de España, porque han sido envasadas aquí, aunque proceden de fuera. No sabremos realmente qué fruta es de aquí o no.

Salvo claro está que estemos en temporada de fresas, en estos momentos en los que sabremos que estamos ante un tipo de fruta que quizás no haya sufrido tanto los efectos de unos líquidos que pueden hacernos daño. Es importante cuidar la salud y para hacerlo, nada mejor que conseguir algunos productos de buena calidad o aplicar medidas para mantenerla.

Desde hace unos años, pero principalmente desde que entran más productos de fuera de la UE, nunca debemos comer fruta o verdura que consumamos cruda sin antes lavarla. Las frutas o las verduras que cocinamos, ya eliminan gran parte de elementos negativos con el calor, pero nunca está de más también lavarlas.