La ingeniería detrás de la Sagrada Familia sorprende de nuevo: toneladas de Loctite para asegurar las piezas de las torres centrales

Las torres centrales de la Sagrada Familia se han ensamblado gracias a una tecnología adhesiva de última generación. Henkel ha destacado el papel esencial de Loctite como un elemento fundamental dentro del sistema de construcción modular que ha permitido completar uno de los logros más complejos de la arquitectura del siglo XXI. Durante más de una década, Henkel ha contribuido no sólo con su adhesivo estructural de alto rendimiento Loctite EA 9497, sino también con pruebas y validaciones que superan los estándares habituales, asistencia técnica especializada y un suministro constante.

«La Sagrada Familia es un ejemplo inspirador de lo que puede lograrse cuando una visión ambiciosa se une con experiencia tecnológica. Este proyecto pone de manifiesto cómo la innovación y la colaboración siguen impulsando el progreso. En Henkel, trabajamos mano a mano con nuestros clientes para hacer realidad iniciativas de esta envergadura, aportando soluciones que ofrecen rendimiento allí donde más se necesita», explica Adrian Orbea, presidente de Henkel Ibérica.

Loctite, la ‘innovadora’ solución para ensamblar las torres centrales de la Sagrada Familia

Con 172,5 metros, el templo se ha convertido en la iglesia más alta del mundo dentro de su categoría religiosa, superando a la iglesia de Ulm (Alemania). Sin embargo, aún se encuentra lejos de los edificios más altos de España: la Torre de Cristal de Madrid, que alcanza los 249 metros, seguida por la Torre Cepsa (248 metros) y la Torre PwC (236 metros).

Detrás de la imagen de las seis torres centrales se encuentra una tecnología clave que ha hecho posible afrontar el mayor reto constructivo de la historia de la Sagrada Familia. En total, 24 toneladas del adhesivo estructural Loctite EA 9497 han sido utilizadas para unir piedra y acero en los 826 paneles prefabricados que forman las torres, habilitando un sistema de construcción modular que ha acelerado los trabajos hasta diez veces en comparación con los métodos tradicionales y que ha permitido avanzar hacia la penúltima fase de la obra, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí.

Tal y como explican desde el grupo Henkel, este material no es un simple adhesivo, sino que actúa como un componente estructural que permite que dos materiales diferentes trabajen como una única pieza. Se aplica en estado líquido, se introduce en todas las microirregularidades entre la piedra y el acero y, tras un proceso de curado de unas 24 horas en condiciones de temperatura controlada, genera una unión permanente, preparada para resistir grandes cargas y esfuerzos mecánicos.

Características

En total, se han utilizado en torno a 30 kilogramos de Loctite por panel, hasta completar los 826 paneles y más de 2.100 piezas de piedra que forman el conjunto, ensamblados mediante un sistema modular de prefabricación que ha transformado el ritmo de ejecución de la obra. En este sistema, el adhesivo desempeña un papel clave: garantiza la resistencia frente a cargas elevadas, absorbe los movimientos derivados de las variaciones de temperatura y resiste condiciones exigentes.

Gracias a este sistema de construcción modular, el proceso se ha acelerado hasta diez veces respecto a los métodos tradicionales, permitiendo completar las torres centrales en un momento especialmente simbólico: el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, que se conmemora en 2026. En la práctica, unos trabajos que se han desarrollado en apenas ocho años habrían necesitado entre cinco y seis décadas con las técnicas convencionales.

«El adhesivo Loctite EA 9497 ha demostrado un rendimiento fiable en condiciones especialmente exigentes y aporta el equilibrio necesario entre rigidez y flexibilidad. La proximidad de la Sagrada Familia al mar Mediterráneo (a unos 2,5 kilómetros) implica una exposición constante a un ambiente salino, que favorece la corrosión. A ello se suma una humedad relativa elevada durante gran parte del año, normalmente entre el 65 % y el 75 %, lo que incrementa la agresividad del entorno.

Las variaciones térmicas también son significativas: los materiales pueden pasar de alrededor de 5 °C en invierno a más de 30 °C en verano, generando ciclos continuos de dilatación y contracción. Además, dos líneas de metro discurren junto a la basílica, generando vibraciones constantes que se transmiten a la estructura», explica la Cámara de Comercio Alemana para España.

Antonio Gaudí

Cuando Antoni Gaudí proyectó las torres centrales de la Sagrada Familia, era consciente de que su construcción quedaba fuera del alcance de la tecnología disponible en su época. La extraordinaria complejidad de su diseño exigía soluciones que aún no existían, por lo que concibió el templo como una obra abierta al futuro, confiando en que las siguientes generaciones desarrollarían los avances técnicos necesarios para materializar su visión.

«El avance en la estabilidad estructural ha permitido completar la Torre de Jesucristo, el elemento central y más emblemático de la Sagrada Familia. Con 172,5 metros de altura, se convierte en el punto más alto de Barcelona y en el templo religioso más elevado del mundo. La torre culmina con una cruz monumental de aproximadamente 17 metros, que añade nuevas exigencias estructurales. A partir de 2027, será además accesible como mirador, ofreciendo una nueva perspectiva de la ciudad», concluye Henkel.