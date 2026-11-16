La importante reflexión de Byung Chul Han, filósofo: «El silencio de tu casa es el único lugar donde todavía puedes escucharte”

Vivimos rodeados de notificaciones, conversaciones, pantallas y obligaciones que parecen no terminar nunca. Incluso cuando llegamos a casa, seguimos pendientes del teléfono móvil y de todo lo que sucede fuera. Frente a esta realidad, el filósofo Byung-Chul Han plantea una reflexión sobre el valor del silencio y la necesidad de recuperar espacios de tranquilidad. Una idea que conecta con una de sus principales críticas a la sociedad contemporánea, ya que hemos convertido el descanso en otra obligación y hemos perdido la capacidad de disfrutar de momentos en los que no tenemos que hacer absolutamente nada.

El silencio como forma de resistencia

Byung-Chul Han es especialmente crítico con una sociedad que exige estar permanentemente activo, disponible y produciendo. En su obra La sociedad del cansancio, publicada originalmente en 2010, explica cómo las personas han interiorizado las exigencias de rendimiento hasta el punto de convertirse en sus propias explotadoras. Ya no necesitamos que alguien nos obligue constantemente a trabajar, ya que muchas veces somos nosotros mismos quienes nos imponemos esa presión.

En este contexto, quedarse en casa y disfrutar del silencio adquiere un significado diferente. No se trata simplemente de descansar después de una jornada agotadora, sino de recuperar el control sobre nuestro tiempo. Alejarse durante unas horas de las redes sociales, las notificaciones y las exigencias externas permite recuperar una tranquilidad que parece cada vez más difícil de encontrar.

El peligro de vivir permanentemente conectados

El filósofo también ha cuestionado en numerosas ocasiones el papel que desempeñan los teléfonos móviles en nuestra vida cotidiana. En una entrevista en octubre de 2021, llegó a describir el smartphone como una herramienta de dominación digital. Según su planteamiento, la necesidad constante de consultar información y recibir estímulos termina dificultando nuestra capacidad para experimentar el mundo directamente.

Esta crítica también aparece en No-cosas, donde analiza cómo la digitalización está transformando nuestra relación con los objetos y las experiencias. Para Byung-Chul Han, acumulamos información, pero eso no significa necesariamente que tengamos más conocimiento o que comprendamos mejor lo que sucede a nuestro alrededor. La hiperconexión puede terminar convirtiéndose en una forma de desconexión de la realidad.

Recuperar el tiempo para uno mismo

Otra de sus obras fundamentales es Vida contemplativa. Elogio de la inactividad, publicada en 2022. En ella reivindica la importancia de detenerse y recuperar actividades que no estén sometidas a la productividad. Contemplar la naturaleza, escuchar música, pasear o simplemente permanecer en silencio son experiencias que permiten relacionarnos con el mundo de una manera diferente.

Byung-Chul Han nació en Seúl (Corea del Sur) en 1959 y desarrolló buena parte de su carrera académica en Alemania y Suiza. En 2025 recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por su análisis de las transformaciones sociales y culturales contemporáneas.

Su mensaje invita a cuestionar una costumbre cada vez más extendida, que es llenar cada minuto libre con alguna actividad. A veces, recuperar el bienestar no consiste en hacer más cosas, sino precisamente en aprender a no hacer nada y disfrutar de nuestra propia compañía.