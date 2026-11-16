En 1994 se hizo famoso por interpretar al teniente Dan en ‘Forrest Gump’; 32 años después se dedica a llevar a más de 1.000 hijos de soldados caídos a Disneyland

Forrest Gump se ha convertido en una de las películas más emblemáticas de la historia del cine. Esta exitosa historia ha sido galardonada con seis premios Óscar y sobre todo, arropada por millones de personas a nivel mundial desde su estreno en el año 1994 hasta la actualidad.

Sin embargo, no fue sólo la impecable interpretación de Tom Hanks actuando bajo el papel protagonista de Forrest lo que recuerdan especialmente los espectadores, sino que Gary Sinise conquistó también al público interpretando al teniente Dan Taylor.

Ahora, más de tres décadas después, el actor estadounidense sigue siendo recordado por aquel personaje, pero su trayectoria destaca principalmente por una importante labor humanitaria que ha cambiado la vida de numerosas familias.

Sinise se ha dedicado gran parte de su vida a apoyar a veteranos de guerra, militares heridos y familiares de personas fallecidas mientras servían a su país. Una de sus iniciativas más emotivas es Snowball Express, un programa que permite a miles de niños y familiares disfrutar de una experiencia única en los parques de Walt Disney World Resort, en Florida (Estados Unidos).

El compromiso vital de Gary Sinise

En el año 2011, el actor fundó la Gary Sinise Foundation, una organización que impulsa distintos proyectos solidarios. Entre sus iniciativas figuran la construcción de viviendas adaptadas para soldados heridos y actividades destinadas a acompañar a las personas que han perdido a sus seres queridos.

Uno de sus programas más conocidos es Snowball Express, de donde nace una historia conmovedora. En 2003, un militar destinado en Irak escribió una carta a su esposa pidiéndole que, si no regresaba de la guerra, llevara a sus hijos a Disneyland y en 2006, la familia cumplió aquel deseo junto a otros familiares de militares fallecidos.

En el momento que Sinise conoció la historia, decidió involucrarse y actuó con su banda, Lt. Dan Band, bautizada en honor a su personaje en Forrest Gump. En 2017, su fundación asumió la gestión completa del proyecto, prestando apoyo a familiares de policías, bomberos y sanitarios fallecidos en acto de servicio.

La película que cambió su vida

La interpretación del teniente Dan influyó notablemente en su compromiso social, ya que preparar el personaje permitió a Gary Sinise comprender mejor las dificultades físicas y emocionales que afrontaban muchos veteranos al regresar de la guerra.

Hasta ahora ha visitado a soldados heridos en hospitales y organizado conciertos gratuitos para militares. Por lo tanto, Sinise demuestra, lejos de los focos de Hollywood, que el legado de una película va mucho más allá del cine, convirtiéndose en una oportunidad para ayudar a quienes más lo necesitan.