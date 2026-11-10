Byung-Chul Han, filósofo y premio Princesa de Asturias 2025: «La depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre de excesiva positividad»

El filósofo surcoreano Byung-Chul Han lleva años analizando la depresión desde una perspectiva social, y ha llegado a la conclusión de que esta enfermedad mental también se puede entender como un reflejo de los problemas de la sociedad actual. Ésta es precisamente una de las ideas que desarrolla en su obra más conocida, «La sociedad del cansancio», de donde procede una de sus reflexiones más conocidas: «La depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre de excesiva positividad».

Antiguamente, los límites sobre lo que las personas podían hacer y hasta dónde podían llegar estaban bastante claros. Una situación que provocaba, en muchos casos, conflictos externos, especialmente frente a las figuras de autoridad. Sin embargo, hoy el escenario es completamente distinto. Según Byung-Chul Han, la depresión no debe entenderse únicamente como un problema individual, sino también como una consecuencia de un modelo social basado en el maximalismo, es decir, a ser y hacer más.

«La depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre de excesiva positividad»

La presión por cumplir constantemente con las propias expectativas en el ámbito personal y profesional, junto con la obligación de mostrarse feliz y dar siempre lo mejor de uno mismo, puede acabar provocando agotamiento, ansiedad y depresión, según el filósofo surcoreano.

«El depresivo ha sido herido por la guerra interiorizada, es incapaz de estar a la altura; está cansado de tener que convertirse en él mismo». Ésta es otra de sus reflexiones más conocidas, la cual resume la presión que ejercen las personas sobre sí mismas en una sociedad que transmite constantemente la idea de que todo está al alcance de quien se lo proponga.

Uno de los conceptos fundamentales de su pensamiento es el de la «positividad excesiva». Byung-Chul Han considera que la exigencia permanente de mantener una actitud optimista, intentar superarse continuamente y encontrar una oportunidad en cada obstáculo puede terminar convirtiéndose en una forma de violencia silenciosa.

Desde su punto de vista, esta mentalidad no deja lugar al fracaso, la tristeza ni la vulnerabilidad. Cualquier emoción negativa parece algo que debe evitarse, pero en realidad son señales adaptativas con una función biológica y psicológica muy importante en el crecimiento personal.

Finalmente, relaciona la depresión con el aumento de la soledad en la sociedad actual. En una cultura que prioriza el éxito y el rendimiento individual frente al cuidado de los demás, cada persona acaba enfrentándose en solitario a su propio sufrimiento. Para Byung-Chul Han, cuando estar bien y mostrarse feliz se convierte en una obligación, cualquier momento de tristeza puede interpretarse como un fracaso.

Frases de Byung-Chul Han