Byung-Chul Han, filósofo y premio Princesa de Asturias 2025: «La depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre de excesiva positividad»
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El filósofo surcoreano Byung-Chul Han lleva años analizando la depresión desde una perspectiva social, y ha llegado a la conclusión de que esta enfermedad mental también se puede entender como un reflejo de los problemas de la sociedad actual. Ésta es precisamente una de las ideas que desarrolla en su obra más conocida, «La sociedad del cansancio», de donde procede una de sus reflexiones más conocidas: «La depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre de excesiva positividad».
Antiguamente, los límites sobre lo que las personas podían hacer y hasta dónde podían llegar estaban bastante claros. Una situación que provocaba, en muchos casos, conflictos externos, especialmente frente a las figuras de autoridad. Sin embargo, hoy el escenario es completamente distinto. Según Byung-Chul Han, la depresión no debe entenderse únicamente como un problema individual, sino también como una consecuencia de un modelo social basado en el maximalismo, es decir, a ser y hacer más.
«La depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre de excesiva positividad»
La presión por cumplir constantemente con las propias expectativas en el ámbito personal y profesional, junto con la obligación de mostrarse feliz y dar siempre lo mejor de uno mismo, puede acabar provocando agotamiento, ansiedad y depresión, según el filósofo surcoreano.
«El depresivo ha sido herido por la guerra interiorizada, es incapaz de estar a la altura; está cansado de tener que convertirse en él mismo». Ésta es otra de sus reflexiones más conocidas, la cual resume la presión que ejercen las personas sobre sí mismas en una sociedad que transmite constantemente la idea de que todo está al alcance de quien se lo proponga.
Uno de los conceptos fundamentales de su pensamiento es el de la «positividad excesiva». Byung-Chul Han considera que la exigencia permanente de mantener una actitud optimista, intentar superarse continuamente y encontrar una oportunidad en cada obstáculo puede terminar convirtiéndose en una forma de violencia silenciosa.
Desde su punto de vista, esta mentalidad no deja lugar al fracaso, la tristeza ni la vulnerabilidad. Cualquier emoción negativa parece algo que debe evitarse, pero en realidad son señales adaptativas con una función biológica y psicológica muy importante en el crecimiento personal.
Finalmente, relaciona la depresión con el aumento de la soledad en la sociedad actual. En una cultura que prioriza el éxito y el rendimiento individual frente al cuidado de los demás, cada persona acaba enfrentándose en solitario a su propio sufrimiento. Para Byung-Chul Han, cuando estar bien y mostrarse feliz se convierte en una obligación, cualquier momento de tristeza puede interpretarse como un fracaso.
Frases de Byung-Chul Han
- «La sociedad de la transparencia es un infierno de lo igual»
- «La violencia de la positividad no priva, satura; no excluye, agota»
- «El ser humano depresivo es un animal laborans que se explota a sí mismo, y lo hace voluntariamente, sin restricciones externas»
- «El neoliberalismo representa un sistema altamente eficiente, e incluso inteligente, para explotar la libertad»
- «La sociedad del siglo XXI ya no es una sociedad disciplinaria, sino una sociedad de logros»
- «Sus habitantes ya no son sujetos de obediencia, sino sujetos de logro. Son empresarios de sí mismos»
- «El sujeto-logro se encuentra luchando consigo mismo»
- «La sociedad del logro crea depresivos y perdedores»
- «La preocupación por la buena vida, que también incluye la vida como miembro de la comunidad, está cediendo cada vez más a la simple preocupación por la supervivencia»
- «En la sociedad expuesta, cada sujeto es su propio objeto de publicidad. Todo se mide en su valor de exposición»
- «El imperativo de la transparencia hace sospechoso todo lo que no se somete a la visibilidad. En eso consiste su violencia»
- «Transparencia y verdad no son idénticas»
- «El narcisista es ciego a la hora de ver al otro»
- «Sin la presencia del otro, la comunicación degenera en un intercambio de información: las relaciones se reemplazan por las conexiones, y así solo se enlaza con lo igual»
- «En las redes sociales, la función de los amigos es principalmente la de realzar el narcisismo al prestar atención, como consumidores, al ego exhibido como mercancía»
- «Ahora uno se explota a sí mismo figurándose que se está realizando; es la pérfida lógica del neoliberalismo que culmina en el síndrome del trabajador quemado»
- «El individuo deprimido es incapaz de estar a la altura; está cansado de tener que convertirse en él mismo»
- «La queja del individuo depresivo, ‘nada es posible’, solo puede ocurrir en una sociedad que piensa ‘nada es imposible’»
- «La cultura presupone un entorno en el que es posible una atención profunda. Cada vez más, esta reflexión inmersiva está siendo desplazada por una forma de atención completamente diferente: la hiperactividad»
- «Una carrera puramente agitada no produce nada nuevo. Reproduce y acelera lo que ya está disponible»
- «Hoy vivimos en un mundo muy pobre en interrupciones; faltan intermedios y entretiempos»
- «El cansancio profundo afloja las restricciones de la identidad. Las cosas parpadean, centellean y vibran en los bordes»