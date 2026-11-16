Muere un hombre de 38 años tras ser atropellado mientras cambiaba la rueda de su vehículo en Jumilla (Murcia)

Un hombre de 38 años ha fallecido este domingo tras ser atropellado por un coche mientras cambiaba la rueda de su vehículo en el municipio murciano de Jumilla, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Región de Murcia. El suceso tuvo lugar en torno a las 19:41 horas.

El 112 Región de Murcia recibió varias llamadas alertando de que un turismo había atropellado a una persona mientras cambiaba la rueda de su coche en la autovía A-33, a la altura del kilómetro 39 en sentido Yecla (antes de la salida 41), en Jumilla. A su llegada, los sanitarios del 061 sólo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.

Del mismo modo, atendieron, en el lugar de los hechos, a otro varón de unos 50 años por una crisis de ansiedad, sin precisar traslado hospitalario. Por otro lado, la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento permanecieron en el lugar hasta que pudieron restablecer el tráfico de la carretera.

Recomendaciones en caso de avería

Ante este tipo de sucesos en vías rápidas, los servicios de emergencias y la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerdan la importancia de extremar las precauciones ante una avería. En caso de fallo mecánico o pinchazo, se deben activar las luces de emergencia e intentar abandonar la autovía por la primera salida o detener el vehículo lo más pegado posible al borde derecho del arcén, manteniendo encendidas las luces de posición.

Para señalizar la incidencia sin pisar la calzada, basta con colocar la baliza luminosa V16 conectada en el techo del coche desde la ventanilla. Si es necesario salir del habitáculo, debe hacerse siempre con el chaleco reflectante puesto, por el lado opuesto al tráfico y resguardándose detrás de la barrera de seguridad. Los expertos insisten en evitar cambiar una rueda en el arcén de una autovía y esperar en un lugar protegido tras avisar a la asistencia en carretera o al 112 indicando el punto kilométrico exacto.