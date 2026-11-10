Muere una de las turistas del Imserso atropelladas por una furgoneta de Amazon en Playa de Palma

Una de las turistas del Imserso atropelladas este pasado lunes en la Playa de Palma por una furgoneta de reparto de Amazon ha fallecido este martes en el Hospital de Son Espases. La víctima, de nacionalidad española y de 70 años, se encontraba ingresada y ha terminado perdiendo la vida debido a la gravedad de su estado. La otra mujer, de 75 años, continúa ingresada en estado grave.

El suceso ocurrió poco antes de las 14:30 horas en la calle Amílcar, muy cerca de la zona de S’Arenal de Llucmajor. Por causas que continúan bajo investigación, el vehículo arrolló a ambas mujeres, provocándoles heridas de extrema gravedad.

Hasta el lugar del atropello se desplazaron los servicios de emergencias y varias dotaciones policiales. Los sanitarios encontraron a la mujer de 70 años en parada cardiorrespiratoria por el traumatismo y la pudieron reanimar gracias a las maniobras. La otra mujer presentaba lesiones múltiples. Ambas fueron asistidas y trasladadas al Hospital Universitario de Son Espases, donde finalmente una de ellas ha acabado falleciendo.

El conductor de la furgoneta de reparto fue sometido a la prueba reglamentaria de alcoholemia, en la que arrojó un resultado negativo (0,0).

La Unidad de Atestados y Accidentes de la Policía Local de Palma ha asumido la investigación del caso para esclarecer la trayectoria de los implicados y las circunstancias exactas en las que se produjo el siniestro.