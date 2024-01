Hallan vestigios de una sociedad ancestral muy avanzada de hace 45.000 años que poseía armas tecnológicas

Los vestigios de una sociedad ancestral muy avanzada nos muestran una zona del mundo que poseía hace 45.000 años armas tecnológicas muy avanzadas. La arqueología no deja de darnos grandes avances, nos enfrentamos ante un tipo de ciencia que siempre trae novedades.

Teniendo en cuenta que su fuente de estudio es todo el mundo y que cada vez más se descubren novedades importantes ante unas sociedades que habitaron la Tierra hace miles de años. El estudio del pasado es el de nosotros mismos, una mirada hacia unos tiempos que nos pueden enseñar más de lo que nos imaginamos.

Una sociedad ancestral muy avanzada habitó la tierra hace miles de años

Hace miles de años todo era muy distinto, aunque quizás no tanto como nos imaginamos. Estamos ante unos descubrimientos que completan una historia que nos afecta a todos, la forma en la que vivieron los primeros homínidos, enfrentándose a todo tipo de desafíos.

La historia nos enseña que hay espacio para una sociedad ancestral que ha demostrado tener unos altos conocimientos. La técnica ha ido avanzando con el paso de los años, dando lugar a construcciones o sistemas cada vez más complejos. Al menos, eso es lo que se creía hasta ahora. Este descubrimiento nos lleva a hace 45.000 años con un nivel tecnológico que sorprende a más de uno.

Conocemos menos historia de la que nos imaginamos, las grandes civilizaciones que han dejado huella en el mundo no han sido las únicas que lo han habitado. Quedan muchas incógnitas que los arqueólogos e historiadores se encargan de desvelar. Especialmente cuando estamos ante una serie de ingredientes que son los que han dado lugar a la sociedad tal y como la conocemos.

Cada granito de arena de ese pasado tiene una afectación directa o indirecta en lo que somos ahora. Conocerlos es conocernos un poco más a nosotros mismos y a la capacidad del ser humano a adaptarse a una serie de cambios que son importantes y que pueden darse en cualquier momento.

Vivimos tiempos de gran comodidad, pero eso no significa que el pasado no fuera peor, quizás no lo era tanto. La complejidad que han demostrado los que vivieron hace 45.000 años ha supuesto una novedad importante en esa línea temporal en la que situamos a las distintas generaciones.

Poseía armas tecnológicas muy avanzadas

Esta sociedad ha demostrado tener armas de una tecnología muy avanzada para su tiempo. Tal y como se ha plasmado en un trabajo realizado por el Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology (IVPP), Chinese Academy of Science, con la colaboración del Institut Català de Paleontología Humana i Evolució Social (Iphes).

Con el estudio de restos humanos encontrados en el norte de China han podido determinar algunas claves principales sobre la evolución del Homo Sapiens de hace 45.000 años. Shiyu es el lugar en el que se encuentra este yacimiento arqueológico que ha supuesto un antes y un después en el estudio de la evolución humana.

Pese a estar datado en época del Paleolítico inicial se han desenterrado muestras evidentes de tecnología laminar, pero también puntas Levallois, puntas de proyectil con evidencias de mango y fracturas por impacto. El trabajo de la obsidiana para crear estas puntas a base de una piedra semipreciosa que adquiere una dureza importante no solo es relevante, también les ha dado una muestra de lo que eran capaces de hacer y como trabajaban este material.

Además de estar bien hechas, debemos tener en cuenta que se desplazaron muy lejos para conseguir esa obsidiana que formaba parte de la tecnología avanzada de esta sociedad que habitaba esta parte del mundo hace miles de años. Por lo que son, en esencia una de las más avanzadas de su tiempo que quizás obligue a realizar un cronograma distinto.

En esencia este conjunto presenta unas innovaciones tecnológicas que son más propias de un momento posterior en la historia, se asocia a los humanos modernos o al paleolítico superior en estos lugares. Por lo que estos restos son el resultado de un cambio de ciclo que quizás debemos tener en cuenta para analizar en un futuro esta historia de la humanidad que se va rellenando poco a poco con el estudio de este tipo de yacimientos y un trabajo constante de los arqueólogos.

Esta disciplina se ha servido de las novedades técnicas que han permitido, por un lado, datar con exactitud cada una de las excavaciones, pero, también, por el otro, desenterrar una serie de elementos que pueden ser magistralmente reconstruidos. Nos da una visión total de lo que sucedió hace miles de años, gracias a una tecnología que prácticamente recrear lo que vivieron estas primeras sociedades del norte de China y que hoy en día siguen estando muy presentes a través de estudios como estos.