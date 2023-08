La Guardia Civil tiene un mensaje muy importante si vas de vacaciones a este lugar

Portugal es uno de los destinos preferidos por parte de los ciudadanos españoles para pasar unos días de vacaciones en verano, y la primera semana de agosto representa, como todos los años, un auténtico despliegue hacia esas zonas más pobladas en vacaciones por su particular clima y por las playas con las que cuenta. La Guardia Civil ha mandado un mensaje para aquellos que quieran cruzar estos días la frontera con el país vecino, que debe ser tenido en cuenta si no quieres encontrar problemas severos en Portugal en medio de las vacaciones.

Desde el 1 de agosto se han intensificado los viajes debido a la operación salida de verano, que tiene en el octavo mes del año a su principal afluente de ciudadanos en periodo vacacional, más aún después de que muchos de ellos regresaran a su ciudad para votar en las elecciones generales del 23 de julio en España. Desde la Dirección General de Tráfico se ha considerado que unos nueve millones de españoles pudieron salir en el primer día de agosto, en desplazamientos de distinto tipo que incluyen, en muchos casos, una visita a Portugal.

Es ahí donde entra la advertencia de la Guardia Civil para todos aquellos que se hayan decidido a visitar ciudades como Lisboa u Oporto, así como otros parajes exclusivos como las playas de El Algarve o el norte de Portugal. Todos ellos, aunque especialmente los visitantes de la capital del país vecino, deben estar atentos y llevar consigo el Documento Nacional de Identidad, un DNI que puede ser clave a la hora de afrontar los posibles controles a los que pueden ser sometidos por parte de la Guardia Nacional Republicana de Portugal.

«Recordamos a los ciudadanos españoles que visiten Portugal durante la 1ª semana de agosto que lleven el DNI. La Guardia Nacional Republicana

va a realizar controles selectivos en las inmediaciones de los pasos fronterizos con motivo de la celebración de la JMJ y la visita del papa», se puede leer en el mensaje compartido por la Guardia Civil a través de su cuenta oficial de Twitter.

¿Qué es la JMJ y dónde se celebra?

El término JMJ corresponde a las siglas de la Jornada Mundial de la Juventud, un evento que cada año se celebra en un país y que une a jóvenes cristianos de todo el mundo en una semana en la que las actividades y la comunión entre miembros de distintos países unidos por la religión convierte a Lisboa, organizadora de la jornada en 2023, en una de las ciudades del mundo con mayor afluencia de personas. Además, la visita del papa Francisco hace que la seguridad tenga que extremarse, de ahí los controles previstos por la Guardia Nacional Republicana de Portugal.

¿Me pueden multar si no tengo el DNI?

En caso de no llevar el DNI en España, la Ley de Seguridad Ciudadana contempla en su artículo 9.2 contempla la obligatoriedad de llevarlo pero no avisa de sanciones por no tenerlo. Sin embargo, es probable que los agentes de seguridad pública nos lleven a comisaría para proceder a una identificación que no se ha realizado al no tener en Documento Nacional de Identidad en ese momento.

Dentro de la Unión Europea vale con el DNI y no es necesario llevar el pasaporte para moverse de un país a otro, por lo que este documento será suficiente para viajar y moverse por Portugal, pero la Guardia Civil ya ha advertido de que, si no quieres ir a comisaría, mejor llévalo en el bolsillo y en regla por si te encuentras con un control de seguridad como parte del protocolo de la JMJ.