Gabriel García Márquez, escritor: «Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez»

«Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez». La frase del Premio Nobel de Literatura colombiano, Gabriel García Márquez, se ha convertido en una de las reflexiones más compartidas sobre resiliencia y crecimiento personal.

Una frase nacida del universo literario

Esta frase queda recogida en el libro Del amor y otros demonios, una obra que habla de un amor prohibido en una época en que la Inquisición y la esclavitud estaban presentes. García Márquez es uno de los escritores más influyentes del siglo XX y es la figura central del realismo mágico latinoamericano. Sus obras más conocidas son Cien años de soledad o El amor en los tiempos de cólera y en ambas se explora de forma constante cómo las personas cambian, envejecen y se reinventan dependiendo de las circunstancias y de los tiempos.

En la literatura de García Márquez, los personajes rara vez son fijos. Muchos de ellos atraviesan diferentes procesos de transformación dolorosos donde abandonan su identidad y personalidad antigua para sobrevivir emocionalmente.

La psicología a favor de renacer

Aunque la frase tiene un tono poético, psicólogos explican que refleja una realidad. La identidad humana no es fija, ya que cambia continuamente debido a las experiencias vitales. Crisis personales, duelos, cambios de trabajo, rupturas o enfermedades generan procesos de reconstrucción que obligan al personaje a replantearse quién es uno mismo.

La frase de Gabriel García Márquez también conecta con teorías modernas. La ciencia ha demostrado que el cerebro humano sigue modificándose durante toda la vida, creando nuevas conexiones neuronales según las experiencias vividas, hábitos y emociones.

La fuerza de esta reflexión reside en que no habla simplemente de cambios superficiales, sino de transformaciones profundas. García Márquez plantea que vivir implica destruir versiones anteriores de uno mismo para dar paso a otras nuevas.