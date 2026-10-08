Los expertos en reformas e interioristas coinciden: «En baños pequeños, la mampara perfecta ha de ser fija y transparente y el plato de ducha enrasado y de color similar al suelo»

Reformar un baño pequeño puede convertirse en un verdadero reto, y la mampara y el plato de ducha puede marcar una enorme diferencia en el resultado final. No se trata únicamente de conseguir un espacio bonito, sino de lograr que el baño resulte cómodo, funcional y visualmente más amplio.

En este contexto, los expertos en reformas e interiorismo recomiendan evitar soluciones que introduzcan demasiados elementos visuales y apostar por diseños capaces de integrarse con el conjunto. Éstas son las claves para sacar el máximo partido a un baño pequeño.

La mejor mampara para baños pequeños

Xavier Martinell, arquitecto de Luzio Studio, considera que en un baño pequeño la mampara ideal sería de hoja fija, aunque todo depende del espacio disponible, según recoge El Mueble. Si hay poco paso libre, recomienda optar por una puerta abatible, ya que suele resultar más cómoda y sencilla de limpiar.

La corredera quedaría como última opción, aunque puede ser la solución más adecuada cuando el lavabo o el inodoro impiden abrir la puerta. En cuanto al diseño, apuesta por una perfilería mínima, siempre coordinada con el acabado de la grifería y los accesorios. El cristal debería ser transparente, porque aumenta la sensación de amplitud y no crea una barrera visual que divida el espacio.

Para el plato de ducha, Xavier Martinell recomienda uno de resina y en un tono lo más parecido posible al porcelánico del pavimento. Según el arquitecto, esta elección permite crear una mayor sensación de continuidad y amplitud en el baño. Siempre que sea posible, aconseja además instalarlo enrasado con el suelo, de manera que la zona de ducha quede integrada visualmente con el resto de la estancia.

Los platos de ducha de resina están fabricados a partir de una mezcla de resinas y minerales prensados, lo que les proporciona una mayor resistencia frente a materiales como la fibra de vidrio o el acrílico. Además, se caracterizan por ser impermeables y ofrecen diferentes posibilidades de acabado, por lo que es posible escoger entre texturas inspiradas en la pizarra, la piedra caliza o la piedra natural, entre otras opciones.

Destacan por su resistencia, calidez y posibilidad de fabricación a medida, algo especialmente útil en baños pequeños. Son impermeables, fáciles de mantener y permiten crear espacios sin juntas, lo cual es un gran punto a favor. Su acceso a ras de suelo elimina obstáculos y facilita la movilidad. Aunque su precio puede ser superior al de otros materiales, la inversión se ve recompensada por su durabilidad. Por último, destacan por su variedad estética, con numerosos colores, texturas y acabados que permiten adaptar el plato al estilo del baño.

Tendencias para 2027

Las reformas en el diseño de los baños han dejado de centrarse únicamente en la funcionalidad. De cara a 2027 y 2028, estos espacios se conciben cada vez más como auténticos refugios de bienestar, pensados para favorecer el bienestar, el confort y la personalización. Aunque las viviendas actuales suelen contar con espacios reducidos, las nuevas tendencias de interiorismo buscan combinar funcionalidad, estética y comodidad sin renunciar a la calidez ni a la personalidad. Una de las principales novedades es el regreso del color, que comienza a ganar protagonismo frente al dominio que durante años han mantenido los tonos neutros, el blanco y el beige.

Según el informe de tendencias de interiorismo The New Habitat 27/28, la «confianza cromática» impulsa el uso de paletas de colores intensos tanto en las paredes como en los techos. A este cambio se suma una mayor riqueza sensorial en las superficies, con azulejos con relieve, muebles acanalados, acabados a la cal y microcemento de aspecto orgánico. También ganan protagonismo los bloques de vidrio en divisiones fijas y mamparas, mientras que los suelos combinan mosaicos pequeños, patrones de damero y grandes placas. La piedra, la madera tratada para ambientes húmedos y los textiles orgánicos refuerzan la conexión con la naturaleza. Además, crece el interés por el concepto «low tox», que apuesta por materiales más seguros para los habitantes y con un menor impacto ambiental.

La distribución también evoluciona para aprovechar al máximo los metros disponibles. Según los datos citados de Roca, el 47% de los usuarios reformaría el baño para ganar espacio útil, mientras que más de un tercio considera prioritario sustituir la bañera por un plato de ducha. Para mejorar la circulación y mantener el orden en baños pequeños, las nuevas propuestas recurren a muebles suspendidos, nichos integrados en las zonas de ducha y columnas de almacenamiento vertical.

Finalmente, se reducirá la necesidad de tocar superficies. En la ducha, los nuevos sistemas responderán al movimiento de la mano, mientras que los espejos contactless permitirán controlar mediante la voz aspectos como la intensidad de la iluminación. Todas estas innovaciones responden a una tendencia cada vez más presente en los hogares: crear baños con personalidad propia en los que el bienestar y la comodidad sean la prioridad.