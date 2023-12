Los expertos avisan: ni se te ocurra meter estos alimentos en tu freidora de aire

Los expertos han lanzado un serio aviso, será mejor que no metamos determinados ingredientes en la freidora de aire o las consecuencias pueden ser terribles. Es importante disponer de una herramienta de este tipo, pero lo, es más, saber utilizarla. Durante estos últimos tiempos la freidora de aire ha ganado protagonismo y lo ha hecho de tal manera que ha acabado siendo una tabla de salvación para los amantes de los fritos. Puedes conseguir unas patatas fritas de manual o unas croquetas cocinadas con menos grasa. Si estás buscando un buen aliado de la comida saludable hazte con una freidora de aire, pero cuidado con lo que metes en ella.

No se te ocurra meter estos alimentos en tu freidora de aire

La freidora de aire puede cambiar la forma de cocinar en tu casa, pero no deja de ser lo que es. Una herramienta muy útil que te permite conseguir fritos sin apenas grasas y eso quiere decir que podrás comerte unas patatas o unas croquetas que no estén empapadas en aceite. Lo mejor de este tipo de alimentos es que eliminamos la grasa de más del aceite, aunque eso no significa que sean light, las croquetas dependiendo de qué ingrediente principal tengan, serán igual de grasas o casi.

Más allá de las grasas y la ausencia de ellas, que es el motivo principal por el que nos compramos la freidora de aire, hay otro factor importante. El amplio abanico de recetas que pensamos que podemos cocinar. Mucho cuidado porque hay alimentos que, si van a la freidora de aire, pueden acabar de estropearla sin darte cuenta. No todo vale y menos para un electrodoméstico que ha sido diseñado para cocinar fritos y no todo tipo de platos.

El queso es el gran enemigo de la freidora de aire. Para cocinar cualquier alimento con queso, protege la freidora con una bandeja especial o con papel de horno, de lo contrario, se puede fundir y pegarse a este electrodoméstico.

Tampoco es recomendable cocinar nada líquido. Sopas o cremas, no tiene ningún sentido ponerlas en la freidora de aire. El líquido puede acabar dañando las partes internas de la freidora y nos quedaríamos sin ella. Algo que debes tener en cuenta si quieres conseguir que tu freidora de aire te dure muchos años.

El arroz no se cocina en freidora. Este tipo de alimento requiere de líquido para mostrar su mejor cara, con lo cual, debemos estar preparado para disfrutarlo. Es un buen aliado de una paella o sartén, pero no de la freidora de aire. En una olla con caldo se cocinará mejor que en esta herramienta.

Tampoco podrás cocinar pasta. De la misma forma que sucede con el arroz, se necesita líquido para conseguir que quede perfecto este ingrediente, de lo contrario, podemos caer en la tentación de intentar cocinar algo que quedará seco e incomible. Aunque pueda parecer algo que por sentido común ya sabemos nunca está de más anotarlo.

La freidora de aire no es un horno, simplemente es capaz de crear las condiciones necesarias para cocinar en seco determinados ingredientes. Todos aquellos que sean líquidos, no pueden cocinarse, salvo algunas excepciones. Si estás pensando en disfrutar de un tipo de cocina hecha en freidora de aire, elimina determinadas recetas.

Cuida tu freidora de aire con la ayuda de los complementos necesarios para proteger esa bandeja en la que pones toda la comida. Mantenla siempre limpia y evita cocinar en exceso o de menos tus recetas. Poco a poco irás familiarizándote con este tipo de cocción.