Un experto responde: la frecuencia con la que debes cambiar las toallas del baño

La frecuencia con la que debes cambiar las tollas del baño es más frecuente de lo que imaginas, de lo contrario pueden proliferar determinadas bacterias responsables de enfermedades. Un farmacéutico se ha convertido en viral en las redes sociales al mostrar un hecho que quizás no conocíamos, la importancia de mantener las toallas limpias. Al estar en contacto con la piel del cuerpo o con partes más íntimas, debemos tener especial cuidado o las infecciones pueden llegar casi sin darnos cuenta. Esta es la frecuencia con la que debes cambiar las toallas del baño.

Un experto responde sobre cuando debes cambiar las toallas del baño

Las tollas del baño pueden acumular bacterias y ser una fuente de enfermedades si no las cambiamos de forma recurrente. Los profesionales han hablado sobre algo tan importante como la limpieza. Todos querríamos vivir en una casa muy limpia, pero por falta de tiempo, es casi imposible.

Nos dedicamos al trabajo y a la familia, cuando nos damos cuenta, ese baño limpio ha pasado en cuestión de minutos a estar sucio. Cambiando por completo la situación, por lo que al final de este recorrido nos hemos encontrado con una casa que no es tal y como nos esperábamos.

Aunque no podamos limpiar el baño a fondo cada día, hay unas rutinas que debemos mantener, el cambio de las toallas. Este tipo de elemento que puede perjudicar a nuestra piel y salud del cuerpo, debe ser sustituido de forma regular. Aunque, aparentemente estén limpias, no haya manchas, no significa que estén limpias.

Nos lavamos las manos o cualquier otra parte del cuerpo y nos secamos con ellas. Pensamos que es solo agua, pero la humedad es el lugar en donde proliferan las bacterias, especialmente con el calor.

Mantener las toallas limpias es fundamental

Este farmacéutico nos dice que debemos tener las toallas limpias, cada tres días las debemos cambiar o menos si las usan muchas personas. Es importante hacerlo, especialmente en verano que es cuando se llevan por delante el sudor y pueden ser potencialmente más peligrosas.

De la misma forma que las cambiamos, debemos lavarlas muy bien, para conseguir que cualquier bacteria que esté presente desaparezca por completo. Hay algunos consejos básicos que debes tener en cuenta cuando laves las toallas.

No utilices suavizante y ten mucho cuidado con el tipo de detergente que vas a usar. Pueden ser causantes de algunas alergias o problemas de piel. Especialmente entre los más pequeños que son los que están más expuestos a las enfermedades de este tipo. Su piel es mucho más delicada.

No seques las toallas al sol. Aunque pueda parecer lo más natural, el sol las puede secar y perderán parte de su suavidad, por lo que pueden acabar dañando la piel más delicada si no se dispone de la textura que buscamos. Este cambio de textura puede afectar de lleno a la manera en la que cuidamos las toallas.

Después de cada uso, intenta secar bien las toallas, no las tejes húmedas, de lo contrario pueden acabar siendo peligrosas. Tendrás este elemento en perfectas condiciones, siempre que sea necesario. Para que las toallas sequen bien, pon media taza de bicarbonato o una taza de vinagre cuando laves en la lavadora las toallas.

Será la forma en la que las podrás mantener bien limpias sin apenas esfuerzo. La manera en la que te quedarán perfectas hagas lo que hagas.