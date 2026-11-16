Experto en impermeabilización explica el truco para evitar que el sumidero de la terraza se atasque: debes darle la vuelta a la tapa cuando llueve con fuerza

Con la llegada de las abundantes lluvias y tras el paso de la borrasca Charles los sumideros están siendo el foco de atención de muchos fontaneros. Los sumideros en terrazas y jardines son imprescindibles para canalizar y evacuar el exceso de agua proveniente de la lluvia o el riego, evitando así que se acumule agua en la superficie. Cada vez son más los expertos que advierten del correcto mantenimiento de los mismos. Con lluvias cada vez más intensas, los sumideros son más propensos a atascarse por las hojas, las ramas o el lodo que arrastra el temporal. Aunque esta situación es reversible siguiendo la técnica de los profesionales en impermeabilización.

¿Cómo evitar que se me atasque el sumidero?

Para prevenir que se atranquen los sumideros, lo primero es entender cómo funcionan: cuando llueve, el agua entra a través del sumidero, haciendo un pequeño recorrido por la tapa hasta llegar finalmente al desagüe. Este recorrido que hace el agua tiene por función el filtrar las partículas, pero si la lluvia no cesa y es muy intensa, puede ralentizarse el proceso, haciendo que el suelo empiece a encharcarse.

Muchos usuarios, ante esta situación, optan por retirar directamente la tapa, para que el desagüe trague toda esa agua, pero no se están dando cuenta de que se están saltando el paso de la filtración, lo que puede derivar en una obstrucción de nuestras cañerías. Porque cuando quitamos la tapa, también estamos retirando el filtro, entonces todas las partículas y residuos entran por el desagüe, obstruyéndolo.

Las recomendaciones de los expertos

Según un experto de Troner SL, una empresa especializada en impermeabilización, el truco está en darle la vuelta a la tapa del sumidero, esto es, en lugar de retirarla por completo, darle la vuelta y dejarla sobre el desagüe, encontrando así el punto medio entre hacer que el agua pase más rápido e impidiendo, a su vez, la entrada de los residuos más voluminosos.

De acuerdo con el testimonio de este experto: «Después de que pasen las lluvias fuertes, acordaos de darle la vuelta, es decir, volver a poner la tapa en su posición original; y así no tendréis malos olores». Resulta un truco muy sencillo que puede mejorar la capacidad de absorción de tu sumidero, perfecto para esta temporada de lluvias; ahora bien, cuando estas finalicen, lo correcto es poner la tapa en su posición original, para evitar malos olores, como comentaba el experto.