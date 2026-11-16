Martina, diseñadora de moda italiana (39 años), se muda desde Barcelona a un pueblo de Cádiz para abrir su propio taller de cerámica artesana

Cambiar de profesión con un empleo estable en una gran ciudad suele parecer un riesgo difícil de asumir. Sin embargo, una diseñadora de moda italiana de 39 años dejó Barcelona y se instaló en Arcos de la Frontera (Cádiz), donde trabaja el barro en un pequeño taller de cerámica en su propia casa.

Se llama Martina Anselmi y es de Verona, en el noreste de Italia. «Dejé la gran ciudad de Barcelona para venir a vivir aquí en este pueblo y encontrar un estilo de vida más lento y poder dedicarme a la cerámica», contó en una entrevista publicada el 4 de octubre.

¿Por qué dejó Martina la moda para dedicarse a la cerámica artesana?

Antes de llegar a Arcos, Martina se graduó en Italia como diseñadora de moda y, buscando trabajo, decidió venir a España. En Barcelona trabajó ocho años para una de las grandes multinacionales de la moda, hasta que el estrés y el agotamiento la llevaron a replantearse su vida.

La pandemia hizo que ella y su pareja se dieran cuenta de que llevaban «mucho estrés» y de que el trabajo era «la única cosa» que tenían en su vida. «Lo que queríamos era un ritmo de vida más lento, más acorde a lo que era nuestra vida antes», recuerda Martina, que explica que los dos vienen de pueblos.

Durante aquella etapa, la diseñadora descubrió que su vocación estaba en el torno. «Me dedico a la cerámica, que es algo que siempre me ha gustado», explica la italiana, que trabaja las piezas al torno alfarero.

Martina hace en casa su cerámica artesana y la vende en mercados y por encargo

En el pequeño estudio que tiene en su casa, Martina fabrica sobre todo cuencos y tazas de gres, un barro de alta temperatura que sale marrón oscuro y que sirve para hacer vajillas. Así lo enseñó en el programa Los Repobladores, de Canal Sur, junto a Flo, una gata de dos meses que es su «nueva compañera de trabajo».

Además, la ceramista no tiene horno propio, por lo que cuece sus piezas en el taller de su amiga Carmen, ceramista de 24 años. «Ella tiene un taller muy guay donde tiene un horno que yo no tengo», explica Martina, que lleva con Carmen alrededor de un año cociendo las piezas juntas.

Uno de los cuencos que salieron de ese horno lleva un esmalte blanco con tonos de tierra y arena. A Martina le gusta porque le recuerda a Arcos de la Frontera, al blanco de las casas del casco antiguo y al color de las rocas sobre las que surgió el pueblo.

Por otro lado, la diseñadora vende sus vajillas y otras piezas de uso diario en mercados artesanales y por encargo. Según Canal Sur, su sueño es vivir plenamente de su arte.

Arcos de la Frontera, el pueblo de 31.267 habitantes donde se quedó la pareja

Hace un par de años, Martina y su pareja, Sam, decidieron que «ya tocaba cambiar de vida» y buscaron en España zonas que les gustaran. Cádiz fue una de ellas y, mirando pueblos, llegaron a Arcos. «Nos enamoramos de Arcos y de cómo es el pueblo», recuerda la italiana, que vino a España para unos meses y acabó por dejarlo todo para quedarse.

Al principio, a la pareja le costó integrarse, porque en un pueblo los vecinos se conocen todos y ellos eran extranjeros. Hoy, según Martina, están «bien integrados» y cada vez conocen a más personas, algo que les ayuda a hacer vida de pueblo.

Por su parte, el padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE) daba a Arcos de la Frontera 31.267 habitantes a 1 de enero de 2025, 221 más que un año antes. El reportaje atribuye el crecimiento reciente a la llegada de nuevos vecinos, entre ellos jóvenes artistas de origen extranjero como Martina.