Se insta a los hogares españoles verter detergente líquido por el desagüe: por qué se pide y para qué sirve

Expertos en fontanería han recomendado desde Reino Unido verter detergente líquido por las tuberías para favorecer su correcto funcionamiento ante los atascos que se pueden originar por la llegada del frío. Estos profesionales en la materia recomiendan verter este compuesto con agua caliente para ayudar a desembozar uno de los puntos más importantes de nuestro hogar y cuya rotura puede suponer un grave problema económico. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el detergente y las tuberías.

A mediados del mes de noviembre y con diciembre a la vuelta de la esquina, llega la época de frío y esto también lo sufren algunos puntos del hogar. Las tuberías o desagües exteriores pueden sufrir por las inclemencias meteorológicas propias de esta época del año, como pueden ser las bajas temperaturas, el viento o incluso la acumulación de hojas procedentes del exterior. Además, en su parte interior, las tuberías también pueden sufrir por los excesos de grasa y aceite que yacen en sus paredes.

Además de la grasa y el aceite, las tuberías también pueden sufrir cuando dentro de esta mezcla hay un exceso de agua de invierno que solidifica cuando se enfría. Esto se puede traducir en atascos en las cañerías y en malos olores en la vivienda en general. Así que, para evitar una reparación que te puede salir cara por el aumento del coste de la mano de obra en la fontanería, desde Reino Unido han recomendado a los ciudadanos un truco para mantener los desagües en forma durante este invierno.

¿Por qué verter detergente por el desagüe?

Desde la empresa Maintracts han recomendado hacer una mezcla de detergente o producto de lavavajillas con agua caliente para eliminar el resto de materiales que se adhieren a las paredes de las tuberías. El calor derretirá la grasa acumulada y el jabón ayudará a descomponer la suciedad que habita en este punto del hogar, que es muy importante en el funcionamiento diario.

Los expertos en fontanería también advierten de algo importante: el agua tiene que estar caliente y no hirviendo. Uno de los grandes errores que cometen muchas personas es verter el agua directamente en su punto máximo de ebullición por el fregadero y eso a la larga se puede traducir en una rotura de la tubería si es de PVC, que no está diseñado para resistir temperaturas tan elevadas.

Así que con una combinación de detergente y agua caliente se derretirá toda la grasa y se podrán lubricar las tuberías para que el agua pase correctamente durante los meses de invierno. Estos expertos también dicen que se puede utilizar detergente en polvo mezclado con agua caliente para desembozar las tuberías.

Desde Maintracts también han hecho una serie de recomendaciones a los ciudadanos para evitar tener un problema con las tuberías, y esto pasa por realizar una serie de prácticas diarias, como no verter grasa ni aceite por el fregadero o limpiar todos los utensilios antes de lavarlos. También es muy recomendable instalar una especie de tapa para frenar el paso de los alimentos sólidos que puedan caer por el desagüe. También sería recomendable instalar trampas de grasas para evitar que vaya directa a las paredes de la tubería.