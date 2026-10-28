Los fontaneros lo confirman: para desatascar las tuberías sólo tienes que echar un vaso de sal y después agua caliente

Con el paso del tiempo, es muy común que las tuberías no funcionen correctamente debido a la acumulación de residuos, obstrucciones o problemas en la presión en el sistema. Para solucionar el problema de una vez por todas, los expertos lo tienen claro: sal y agua caliente para despedirte de este problema.

¿Por qué la sal es beneficiosa para desatacar las tuberías?

El cloruro de sodio, conocido comúnmente como sal, puede neutralizar los malos olores y ayuda en el mantenimiento preventivo de las tuberías. Cabe destacar que este truco funciona en atascos leves. Es decir, no será efectivo contra depósitos importantes de grasa o grandes atascos.

Para llevarlo a cabo, sólo tendrás que preparar una taza de sal y vertirla por el desagüe; más adelante, vierte un litro de agua caliente, pero atentos, no hirviendo, porque puede dañar tus cañerías. Después, deja actuar por 20 minutos. A continuación, podrás enjuagar las tuberías con agua tibia y el problema debería estar solucionado.

No tires esto en tus tuberías si no quieres que se atasquen

Existen diferentes elementos cotidianos que pueden hacer que tu desagüe se atasque con mayor facilidad. Éstos son:

Grasas y aceites : al enfriarse, se solidifican, adhiriéndose a las paredes interiores de las tuberías y bloqueando el paso de los demás residuos.

: al enfriarse, se solidifican, adhiriéndose a las paredes interiores de las tuberías y bloqueando el paso de los demás residuos. El arroz y la pasta : éstos absorben el agua, aumentando de tamaño, incrustándose en las paredes de las tuberías.

: éstos absorben el agua, aumentando de tamaño, incrustándose en las paredes de las tuberías. El café : los restos de café no se deshacen nunca del todo, y tienden a acumularse en el codo de tus tuberías, hasta formar un tapón.

: los restos de café no se deshacen nunca del todo, y tienden a acumularse en el codo de tus tuberías, hasta formar un tapón. La harina: al entrar en contacto con el agua, tiende a «coagularse», formando una especie de masa que tiende a solidificarse, difícil de eliminar.

¿Cómo complementar la limpieza de mis desagües?

Como no podía ser de otra forma, el bicarbonato de sodio y el vinagre blanco complementan la limpieza de tus desagües, desatascándolos y eliminando los malos olores. Lo mismo ocurre con la sosa cáustica, aunque puede ser peligrosa si entra en contacto con la piel. De todos modos, si el atasco no remite, siempre se podrá recurrir al desatascador manual o al limpiatuberías del supermercado.