Fernando Fernán Gómez, sobre la Guerra Civil: «Lo que más recuerdo es la tremenda diferencia entre el sentir de los protagonistas y el de la gente común»

Fernando Fernán Gómez fue uno de los grandes nombres del cine y la cultura española, pero también dejó un testimonio especialmente interesante sobre la Guerra Civil. El actor tenía 14 años cuando comenzó el conflicto y vivió sus consecuencias desde Madrid, lejos de los despachos donde se tomaban las decisiones y de los frentes en los que combatían los soldados. Al recordar aquellos años, puso el foco en una diferencia que consideraba fundamental, que es la que existía entre quienes protagonizaban la contienda y las personas corrientes que tuvieron que soportarla.

La reflexión de Fernando Fernán Gómez sobre la Guerra Civil

«Lo que más recuerdo de la Guerra Civil es la tremenda diferencia entre el sentir de los protagonistas y el de la gente común». Esta reflexión permite acercarse a la manera en la que Fernando Fernán Gómez recordaba uno de los episodios más traumáticos de la historia contemporánea española. Para el intérprete, no era lo mismo vivir el conflicto desde una posición de protagonismo político o militar que hacerlo como un ciudadano que veía cómo su vida cotidiana quedaba completamente alterada.

El actor conoció aquella realidad durante su adolescencia. Mientras España se dividía en dos bandos, las familias tenían que enfrentarse a la incertidumbre, la escasez, los bombardeos y el miedo. Su mirada se centraba precisamente en esas personas que, sin haber decidido el enfrentamiento, sufrían directamente sus consecuencias.

Una guerra vivida desde Madrid

Nacido en Lima (Perú) el 28 de agosto de 1921, Fernán Gómez creció en Madrid, donde permaneció durante toda la Guerra Civil junto a su madre y su abuela. En sus memorias, El tiempo amarillo, recordó aquellos años desde una perspectiva personal, alejada de los grandes relatos militares y políticos.

El recuerdo de una generación marcada por la guerra

La experiencia del conflicto dejó una huella importante en su trayectoria artística. En 1977 estrenó Las bicicletas son para el verano, una obra teatral que retrata cómo una familia madrileña intenta mantener su vida cotidiana mientras la guerra transforma la ciudad. En lugar de centrarse en las grandes operaciones militares, la historia muestra el hambre, las preocupaciones familiares y las dificultades de la población civil.

Fernando Fernán Gómez recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1995 y desarrolló una extensa carrera como actor, director, dramaturgo y escritor. Falleció en Madrid el 21 de noviembre de 2007, a los 86 años.