Adiós a las cortinas de ducha y mamparas de siempre: los interioristas expertos confirman la nueva tendencia que llega en 2027, más elegante y práctica

Tanto las cortinas como las mamparas de la ducha siguen estando presentes en la gran parte de los hogares, pero ahora hay una tendencia más elegante que transformará tu baño por completo. Si antes lo ideal era una bañera, ahora se ha visto que no se usa y que ocupa mucho espacio. Por tanto las duchas cobran protagonismo.

Y en ellas, para que no se escape el agua, la alternativa en tendencia es el cerramiento más ligero, superficies acristaladas sin apenas perfiles y duchas concebidas como espacios independientes. Hablamos de los paneles fijos de vidrio, son transparentes, pueden ser de diversos tamaños y adaptarse a toda clase de espacios, y ofrecen un ambiente siempre elegante con baños más despejados y minimalistas. La firma Duravit recoge en su análisis de tendencias para 2026 este cristal, con la consolidación de un diseño basado en el minimalismo, los materiales naturales y la armonía del conjunto.

La nueva tendencia en la ducha que llega en 2027

Los paneles de cristal ofrecen cantidad de ventajas para poder instalar en la ducha. Por un lado, mantienen la permiten mantener la luminosidad y transforman las mamparas que son algo incómodas. De esta manera, los paneles de cristal aportan una razón decorativa que además pueden limpiarse fácilmente y sin costar.

Azulia Home destaca que esta solución es útil porque engloba la eliminación de puertas y perfiles. También la integración de la ducha en el espacio general del baño. A su vez, las dimensiones y limitaciones técnicas de estas soluciones son mejores.

El baño contemporáneo no busca necesariamente eliminar todos los cerramientos, sino integrarlos mejor. La prioridad es conseguir espacios cómodos, fáciles de mantener y visualmente más despejados.

Mientras que Hansgrohe destaca que el vidrio permite que el baño parezca más abierto. Así, puede dejar pasar la luz y evita crear barreras visuales y permite contemplar los revestimientos y acabados del interior de la ducha. Además, favorece una mayor continuidad visual entre las distintas zonas.

La Asociación Window & Glass Association New Zealand destaca que los cerramientos sin perfiles tienen menos rincones donde se pueden acumular suciedad y moho, y que el vidrio de seguridad es fundamental en estas instalaciones.

«Una ducha de vidrio constituye una solución elegante y duradera para cualquier baño. Al combinar belleza y funcionalidad, las duchas de vidrio generan una sensación de amplitud y luminosidad que realza tanto los baños pequeños integrados en dormitorios como los baños de mayor tamaño», destacan hablando de sus beneficios.

Por qué apostar por el cristal para la ducha

Según la Asociación, una ducha de vidrio puede aportar un estilo elegante y atemporal a su baño, puede optar por una mampara sencilla, ya sea con marco o sin él.

También aconsejan contar con el código de edificación, que exige el uso de vidrio de seguridad templado o laminado.

Adaptadas a cada espacio

El estilo de ducha de cristal siempre depende del tamaño y la forma del espacio disponible en el cuarto de baño, del nivel de privacidad y la facilidad de acceso que necesites, de tus gustos personales y, por supuesto, del presupuesto de cada uno.

Mayor facilidad de limpieza

Las duchas de vidrio sin marco cuentan con paneles sin marcos, lo que ofrece un aspecto minimalista y continuo. Esto facilita mantenerlas limpias, ya que presentan menos puntos donde puedan acumularse la suciedad y el moho. Además, al no contar con un marco que las refuerce, suelen requerir un vidrio más grueso y pesado.

Debemos tener presente que las mamparas suelen acumular agua, jabón y cal y precisan de una limpieza mucho más frecuente.

En baños más pequeños

Este tipo de solución van bien especialmente en los baños actuales que suelen ser mucho más pequeños y permiten ganar más espacio a distribuciones difíciles. Por su parte, las mamparas aunque tienen cristal transparente, no dan una sensación de mayor amplitud y continuidad visual como los cristales.

Las desventajas de las mamparas

El agua puede salpicar y mojar el resto del baño.

Se necesita una buena pendiente del suelo hacia el desagüe.

Las duchas deben ser algo más grandes para evitar las temidas salpicaduras.

Cómo limpiar el vidrio de la ducha

La forma más sencilla de mantener el vidrio de la ducha es pasar un limpiacristales de mano (rasqueta) después de cada uso. Si se acumulan restos de jabón y los limpiadores de vidrio no logran eliminarlos, se puede frotar un poco de pasta de dientes sobre las zonas afectadas utilizando un paño húmedo.

Luego hay que esperar unos minutos, aclarar con una mezcla de agua y vinagre a partes iguales. Las duchas con revestimientos especiales cuentan con instrucciones de limpieza específicas; por tanto, hay que consultar la documentación incluida con la ducha para obtener más detalles sobre la manera de limpiar este producto en el baño.