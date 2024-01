Esto es lo que le pasa a nuestro cerebro cuando hablamos solos

Todo lo hacemos, hablamos solos de vez en cuando, para decirnos algunas palabras de ánimo o quizás de crítica, nuestro cerebro actúa de una forma distinta. Esas palabras que nos dedicamos de vez en cuando tienen una razón de ser. No es una cuestión de ordenarnos, sino que va más allá de lo que nos imaginamos. Quizás pensamos que es un mal augurio o hábito hablarse de esta manera, aunque es más habitual de lo que parece. Según los expertos nuestro cerebro sufre algunas modificaciones cuando nos hablamos a nosotros mismos.

Hablarse a uno mismo

No, no es de locos hablarse y contestarse, es un gesto muy habitual que tiene su razón de ser. En mayor o menor frecuencia tendemos a empezar a crear una serie de pautas que pueden acabar siendo lo que marque la diferencia. Por lo que antes de saber qué le pasa a nuestro cerebro, debemos saber por qué nos hablamos.

Buscando un poco de calma. Para un poco esa avalancha de pensamientos que podemos tener de vez en cuando. Por lo que los nervioso juegan un papel importante para dar a nuestro cerebro voz. Hablarnos es una de las formas de poder encontrar paz y de dar salida a algunos problemas que tenemos.

Cuando no hay nada más, solo nos quedamos nosotros mismos. Podemos empezar a ver algunos detalles que acabaran siendo lo que marque la diferencia. Por lo que podemos encontrar en algunas palabras el poder de una especie de solución a más de un problema que tenemos delante.

Dejaremos salir una serie de pensamientos positivos o negativos. A veces hay que ser sincero con uno mismo. Salir de una espiral negativa que no nos gusta es posible con las palabras adecuadas. Empezando por una respuesta posible y necesaria a unas preguntas que nos hacemos, pero no queremos responder.

Simplemente como manera de saber cómo reaccionar ante algo que está a punto de pasar. Podemos intentar adelantarnos a lo que está por llegar, hablando y contestando sobre una problemática futura. Un hecho que también suele ser bastante común y que no es indicador de nada.

Para dar ánimos y mensajes positivos frente a un desafío. Es quizás la parte más frecuente y agradable para dejar salir eso que guardamos dentro. Encontrar la manera de que sigamos ante un desafío es importantísimo, quizás más de lo que podríamos llegar a imaginar.

Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando hablas solo

La investigadora de neurolingüística y jefa del equipo de lenguaje en el Laboratorio de Psicología y Neurocognición del CNRS, instituto nacional investigador francés, Hélène Loevenbruck, ha llegado a la conclusión de que cuando pensamos palabras el cerebro pasa por un proceso similar al que hace cuando hablamos en voz alta.

No es nada extraño ya que van apareciendo unas palabras que no tienen dueño son simples partes de un lenguaje que con el paso del tiempo vamos completando y aplicando de la mejor manera posible.

El lóbulo frontal del hemisferio izquierdo y el lóbulo parietal son los que entran en funcionamiento ante esta costumbre de hablar solos y también actúan al hablar en voz alta. Pone un ejemplo que seguro que vamos a ver muy claro, los niños pequeños cuando empiezan a hablar, hablan en voz alta con los juguetes. A partir de una cierta edad esas palabras van hacia dentro, es decir, no salen hacia fuera.

El cerebro lo que busca desde entonces es la manera de seguir las conversaciones, por lo que cuando hablamos con uno mismo la parte auditiva del lado contrario no se pone en marcha para detectar esas palabras que no llegan. Según esta experta es: “una especie de cambio de activación de la región cerebral hacia el hemisferio derecho”. No es necesario que siga ninguna conversación ya que son unas palabras que guardamos desde dentro.

De esta manera con pequeños matices y cambios que se producen en esta habla con uno mismo. Esta experta ha querido dejar muy claro qué es lo que pasa cuando descubrimos que al hablar con nosotros mismos estamos obligando al cerebro a seguir en una dirección en concreto.

Por lo que no es nada extraño ni preocupante, sino más bien un primer paso que todos hacemos de la mano de este tipo de elementos que quizás no conocíamos y que debemos tener en cuenta. Los expertos han analizado qué es lo que pasa cuando hablamos con nosotros mismos y quizás la respuesta nos sorprenda.

La ciencia se pone en manos de unos expertos cuyo objetivo es dejar salir algunos ingredientes que quizás no conocíamos y que ahora tenemos muy claros. Son momentos en los que debemos dejar salir esas palabras con nosotros mismos que pueden ser hasta tranquilizadoras.