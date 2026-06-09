Esto es lo que cobran los correctores de Selectividad por cada examen corregido: «Vengo a abrir un melón»

La Selectividad ya está en marcha en toda España (todavía se está celebrando en Castilla-La Mancha y Cataluña) y, como cada año, miles de estudiantes se enfrentan a unos días que pueden marcar su futuro académico. Nervios y mucha presión por conseguir la nota necesaria para entrar en la carrera deseada son la norma de estos días y forma parte del foco habitual. Pero hay otra cara de esta prueba de la que se habla bastante menos y es la de aquellos que corrigen los exámenes. Correctores de Selectividad cuya labor parece que sorprende a más de uno si se habla de lo que cobran.

Una vez los alumnos hacen sus exámenes, al otro lado hay profesores que van a ser los encargados de corregirlos. Son quienes tienen que leer, evaluar y puntuar cada ejercicio en apenas unos días. Una tarea clave para que todo el sistema funcione, aunque no siempre se conoce en detalle cómo es por dentro. Y en los últimos días, una pregunta ha empezado a circular con fuerza en redes sociales: cuánto cobran realmente los correctores de la Selectividad por cada examen. Y la respuesta, sin duda implica «abrir un melón» tal y como ha explicado una de estos correctores, llamada Patricia Barron, @pau_barron en las redes.

Esto es lo que cobran los correctores de Selectividad por cada examen corregido:

Un vídeo publicado en TikTok por esta correctora, Patricia Barron, que ha decidido contar su experiencia sin rodeos ha sido la que ha iniciado la conversación para mucho. “Cobramos exactamente 2,48 euros por examen corregido”, explica, dejando claro desde el principio que no se trata de una cifra aproximada. Según relata, cada uno de esos exámenes no se corrige en unos minutos. Son pruebas largas que hay que leer con atención, revisar, corregir y finalmente puntuar siguiendo unos criterios muy concretos.

A partir de ahí, el debate ha sido inmediato. ¿Compensa realmente el trabajo que hay detrás por esa cantidad? Esa es la pregunta que ella misma lanza a sus seguidores y que ha abierto un melón que muchos desconocían. Porque, más allá del número, lo que ha llamado la atención es el volumen de trabajo que implica. No es lo mismo corregir un test rápido que enfrentarse a exámenes desarrollados, con redacciones, problemas o comentarios de texto que requieren tiempo y concentración.

Quién puede ser corrector de la Selectividad

A diferencia de lo que algunos puedan pensar, no cualquiera puede acceder a este trabajo. No se trata de una convocatoria abierta ni de un empleo puntual sin requisitos. Para poder ser corrector de la Selectividad es necesario ser docente en activo. Es decir, hay que estar trabajando como profesor, ya sea como funcionario, interino o contratado. Además, se debe impartir la materia que se va a corregir, normalmente en Bachillerato, especialmente en segundo curso.

Otro punto importante es que el docente debe estar vinculado a un centro educativo adscrito a las universidades que organizan la prueba. Es decir, no basta con ser profesor, sino que también hay una relación directa con el sistema universitario que coordina la Selectividad. Y hay más condiciones. Una de las más llamativas es la relacionada con el parentesco. Los correctores no pueden tener relación familiar cercana con ningún alumno que se presente al examen. En concreto, se establece como límite el cuarto grado de consanguinidad o el segundo de afinidad.

Una labor voluntaria, pero con mucha responsabilidad

Otro aspecto que no todo el mundo conoce es que esta función es voluntaria. Es decir, los docentes deciden si quieren presentarse o no para formar parte del equipo de correctores. Aun así, la responsabilidad es elevada ya que de sus decisiones depende la nota final de miles de estudiantes, lo que puede influir directamente en su acceso a la universidad.

Además, el trabajo se concentra en pocos días. Los plazos son ajustados y obligan a corregir un gran número de exámenes en un tiempo limitado. Esto implica jornadas intensas en las que la concentración tiene que ser máxima para evitar errores. Por eso, el debate no se centra sólo en la cantidad económica, sino también en el equilibrio entre el esfuerzo que supone y la compensación recibida. Para algunos docentes, es una forma de participar en el proceso y aportar su experiencia. Para otros, el esfuerzo no siempre compensa.

Un debate que vuelve cada año

No es la primera vez que se habla de este tema. Cada convocatoria de Selectividad suele reabrir la conversación sobre las condiciones de los correctores, especialmente cuando testimonios como este salen a la luz. Lo cierto es que, aunque la cifra de 2,48 euros por examen pueda parecer baja a primera vista, el sistema lleva años funcionando así en muchas comunidades autónomas, con pequeñas variaciones según el territorio.

Mientras tanto, los estudiantes siguen pendientes de sus notas que van a conocer en unos días, y sin imaginar todo el proceso que hay detrás de cada corrección. Un trabajo que es discreto, poco visible y que, como se ha visto en estos días, sigue generando debate.