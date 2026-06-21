Éste es el billete de 100 pesetas que se puede vender por 12.000 euros: busca si lo tienes guardado en los cajones de tu casa

La peseta fue la moneda oficial de España y de sus territorios de ultramar desde su instauración el 19 de octubre de 1868 hasta el 28 de febrero de 2002. Posteriormente, tras un período de transición, el 1 de marzo de 2002 el euro pasó a ser la única moneda de curso legal en el país. El 30 de junio de 2021 finalizó el plazo para cambiar los billetes y monedas en pesetas por euros en el Banco de España. Según datos oficiales, se canjeó el 96,8% del valor de las pesetas que estaban en circulación en diciembre de 2001, que ascendía a 48.750 millones de euros. Mientras, se quedaron sin canjear el equivalente a 1.575 millones de euros en pesetas; de ellos, 793 millones corresponden a billetes y 782 millones a monedas en pesetas, lo que representa el 1,7% y el 31%, respectivamente.

Las primeras monedas de peseta fueron acuñadas en 1869 por la Casa de la Moneda de Madrid, origen de la actual Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. Por su parte, el primer billete denominado en pesetas se emitió el 1 de julio de 1874, coincidiendo con la concesión al Banco de España del derecho exclusivo de emisión de billetes. Durante más de un siglo, circularon más de 50 emisiones diferentes de billetes en pesetas.

El billete de 100 pesetas más valioso

Entre los billetes de peseta más valiosos para los coleccionistas destaca el billete de 100 pesetas emitido en 1875, que pertenece a la denominada «serie del Marqués de la Ensenada». Debido a su antigüedad y rareza, algunos ejemplares han alcanzado precios de varios miles de euros en el mercado numismático, llegando incluso a superar los 12.000 euros en determinadas subastas.

Se emitió apenas unos años después de la implantación de la peseta como moneda oficial en 1868, por lo que forma parte de las primeras emisiones de papel moneda españolas. En su anverso aparecen representaciones alegóricas de la ciencia y la industria mediante figuras femeninas, un rasgo distintivo que contribuye a su valor histórico y artístico.

Su cotización depende de factores como el estado de conservación, la rareza y la demanda entre coleccionistas. Algunos ejemplares se han vendido por alrededor de 8.000 euros, aunque las piezas mejor conservadas pueden alcanzar precios significativamente superiores.

Decreto Ley de 19 de marzo de 187

La singularidad y el valor histórico de este billete se explican por las circunstancias de su emisión. El Decreto Ley de 19 de marzo de 1874 provocó un aumento de las necesidades de circulación fiduciaria que la fábrica instalada en el Banco de España no podía satisfacer. Ante esta situación, el 7 de septiembre de 1874 se decidió encargar en Londres una nueva emisión de billetes destinada a las distintas sucursales de la entidad.

Esta circunstancia explica una de sus características más llamativas: el amplio espacio en blanco que aparece en el reverso del billete, reservado para estampar el nombre de la sucursal correspondiente. Sin embargo, en 1882 se autorizó la circulación de estos billetes en todo el territorio nacional sin necesidad del sello de domiciliación.

Factores

El valor de un billete antiguo está determinado por varios factores clave, entre los que destaca, en primer lugar, la rareza. Aquellos billetes emitidos en cantidades limitadas o que han sobrevivido en escaso número hasta la actualidad suelen alcanzar precios más elevados en el mercado numismático.

Otro aspecto fundamental es el estado de conservación. Para evaluarlo, los coleccionistas emplean escalas que van desde estados muy deteriorados hasta el grado «Sin Circular» (UNC, Uncirculated), reservado a billetes que no presentan dobleces, manchas ni signos de uso.

El contexto histórico también añade un valor adicional. Las emisiones realizadas en épocas especialmente relevantes, como la Segunda República o la Transición democrática, suelen ser muy apreciadas por los coleccionistas, ya que reflejan momentos clave de la historia de España.Asimismo, el diseño y los materiales influyen en su valoración. Elementos como composiciones artísticas singulares, colores llamativos o innovaciones en seguridad (marcas de agua, hilos metálicos o papeles especiales) pueden aumentar su atractivo y, en consecuencia, su precio.

La demanda del mercado es otro factor determinante, ya que incluso un billete raro puede tener un valor limitado si no existe suficiente interés entre los coleccionistas. Por otro lado, los errores de impresión y variantes poco comunes pueden incrementar notablemente el valor de un billete. Finalmente, la procedencia y autenticidad resultan esenciales. La existencia de certificados o documentación que avale el origen del billete, así como su pertenencia a colecciones reconocidas, puede aumentar su valor.

El presidente de la Asociación Española de Numismáticos Profesionales (AENP), explica que «su valor en el mercado va a depender del estado de conservación y rareza del billete. Además pueden darse otras características como el hecho de poseer billetes correlativos, la serie o la numeración, por ejemplo, que hace que el valor se pueda incrementar». Vico matiza que «en el caso de un billete corriente y usado el valor del mercado no va a ser superior al facial».