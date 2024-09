Una española cuenta lo que gana trabajando de canguro en Suiza y deja a todos sin palabras

Una española ha decidido contar su experiencia como canguro en Suiza, medio país se ha quedado en shock al descubrir lo que gana trabajando en ese país. España se ha convertido en un país donde los jóvenes lo tienen cada vez más y más difícil para poder salir adelante. Tengan o no carrera o un trabajo fijo, los sueldos no dan para una vida digna, en especial si vivimos en algunos puntos del país donde la vivienda o los servicios están muy caros.

En cambio, al salir de este país nos damos cuenta de que hay lugares en los que los sueldos son mucho más altos. Parece que volvemos al pasado y lo hacemos de tal manera que debemos empezar a prepararnos para hacer lo mismo que hicieron nuestros abuelos y padres, salir de casa para encontrar un futuro mejor o poder tener unos ahorros para vivir. En los años 70 muchos españoles decidieron poner rumbo a Suiza en busca de un trabajo mejor, un país que recibió esta mano de obra con los brazos abiertos, algo que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

Esta española cuenta lo que gana

Los sueldos en España dicen que han subido, pero no a la misma velocidad que los gastos. De hecho, en los últimos años, no solo hemos perdido capacidad adquisitiva, sino que se ha producido una contradicción que no pasa en casi ninguna parte del mundo. Hay pobres que tienen un trabajo fijo.

Lo que tenemos por delante es una situación para la que muchos no están preparados o no quieren resignarse. Los hijos vivirán y viven peor que sus padres, tal y como hemos visto. Los problemas de España como país en el que tener un proyecto vital no solo no se solucionan, sino que se van incrementando.

Son muchos los jóvenes que deciden salir de casa, para poner rumbo a otro país. Quieren tener dinero en el bolsillo y quizás ahorrar un poco para poder desarrollar un proyecto vital en condiciones. Habrá llegado ese momento de poner en práctica determinados elementos que acabarán siendo los que nos acompañen en estos días que tenemos por delante.

Esta joven nos abre los ojos ante unos sueldos que se han convertido en virales. El trabajo de cuidar niños implica mucha responsabilidad, pero también supone una buena fuente de ingresos sin necesidad de esforzarse demasiado.

Lo que gana de canguro esta joven deja a todos sin palabras

Muchos se han quedado sin palabras al descubrir lo que gana esta joven haciendo de canguro en Suiza. Con unos niños que gran parte de su horario laboral están durmiendo, es decir, ella solo debe leer un libro y vigilarlos, puede también ver la televisión. Lo que puede conseguir en este trabajo es nada más y nada menos que 30 francos o euros.

Habrá llegado el momento de hacer cuentas, lo que realmente acabará dando una serie de detalles que son claves. Por lo que, en unas 8 horas, se puede hacer nada más y nada menos que 240 euros. Una cantidad de dinero que puede acabar dando a esta joven lo que necesita en menos tiempo.

En una semana puede ganar esos 1.200 euros que aquí cuesta un mes ganar, lo que significa que en un mes ganará 4 veces más en Suiza con un trabajo que puede ser hasta agradable si le gustan los niños. Algo que quizás nos acabe suponiendo una cantidad de dinero que nos invite a dejar nuestro país para poner rumbo a un país extranjero.

El sacrificio de esta joven, dejando lo que conoce para ir hacia lo desconocido puede ayudarle a pagar su primer coche o a dar la entrada para una casa. Un sueño hecho realidad que aquí en España supondría invertir años y años para conseguir ganar lo mismo. Pero sobre todo para ahorrar el dinero que uno necesita.

Será una experiencia más en su curriculum o quizás el momento de realizar este cambio de vida que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Son tiempos de crisis en un país que parece que no da tantas oportunidades como antes o que ya no permite desarrollar ese proyecto vital que todos deseamos poner en práctica.

Habrá llegado ese momento de poner rumbo a una serie de cambios que quizás impliquen un importante traslado. Suiza es uno de los países que sigue abriendo los brazos a la espera de que lleguen españoles para trabajar en el sector servicios o en otros en los que falta mano de obra cualificada. Las redes arden con lo que cobra esta chica por hacer de canguro, los sueldos deben ser muy altos para permitir este precio por hora.