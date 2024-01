España tiene su propia ruta 66 y es mejor que la de EEUU: organiza ya tu viaje

Si te gusta viajar por carretera y vivir aventuras al volante, pasando por paisajes de todo tipo, seguro que habrás pensado en hacer una ruta y aunque la más famosa de todas no se encuentra en nuestro país, eso no quiere decir que no tengamos una que es de las mejores. Toma nota, porque te presentamos a continuación, la ruta 66 de España, que para mucho es mejor que la de EEUU, así que vas a querer organizar ya tu viaje.

España tiene su propia ruta 66

¿Te gustaría vivir una aventura al volante por los paisajes más variados y espectaculares de España? ¿Te apetece descubrir la historia, la cultura y la gastronomía de las regiones que atraviesa una de las carreteras más antiguas y emblemáticas del país? Si la respuesta es sí, entonces no puedes perderte la Ruta 66 española, un itinerario de 600 kilómetros que te llevará desde Madrid hasta A Coruña por la carretera N-VI.

¿Por qué España es el mejor destino para hacer un road trip?

España es un país ideal para disfrutar de la conducción, tanto por la calidad de sus infraestructuras como por la belleza de sus paisajes. Así lo confirma un índice elaborado por la compañía de seguros de coches Compare the Market AU, que sitúa a España como el país más atractivo para los turistas que quieren hacer un road trip. Según este estudio, España ofrece una experiencia al volante “más placentera” que otros países, gracias a su clima, su diversidad y su seguridad. Además, España tiene el tercer precio de alquiler de coches más barato del mundo, con solo 29,55 euros de media.

¿Qué es la Ruta 66 española?

La Ruta 66 española es un proyecto que pretende recuperar el valor histórico y turístico de la carretera N-VI, que une Madrid con A Coruña y que fue una de las principales vías de comunicación del país durante siglos.

¿Cómo hacer la Ruta 66 española y qué ver en cada etapa?

Para hacer la Ruta 66 española, se puede optar por dos modalidades: como si fuera un paquete de viaje organizado o de forma independiente. En ambos casos, se recomienda dedicar al menos tres días al recorrido, aunque lo ideal es hacerlo entre cinco y siete días, y de este modo poder disfrutar de cada lugar con calma. Si se eliges la opción organizada, se puede escoger entre tres packs con diferentes precios y servicios, que incluyen alojamiento, comidas, entradas a museos, visitas a bodegas y otras actividades. Además, se proporciona una guía online de la Ruta N-VI, un mapa en Google Maps y un seguro básico de viaje.

La Ruta 66 española se puede dividir en cinco etapas, que se corresponden con los tramos clásicos de la N-VI. Estas son las principales atracciones que se pueden ver en cada una de ellas:

Primera etapa: Madrid-Segovia (90 km) . Se sale de Madrid por la sierra de Guadarrama y se llega a Segovia, una ciudad Patrimonio de la Humanidad, que destaca por su acueducto, su catedral y su alcázar.

. Se sale de Madrid por la sierra de Guadarrama y se llega a Segovia, una ciudad Patrimonio de la Humanidad, que destaca por su acueducto, su catedral y su alcázar. Segunda etapa: Segovia-Ávila (70 km) . Se continúa por el valle del Tiétar y se llega a Ávila, otra ciudad Patrimonio de la Humanidad, que impresiona por su muralla, su catedral y su convento de Santa Teresa.

. Se continúa por el valle del Tiétar y se llega a Ávila, otra ciudad Patrimonio de la Humanidad, que impresiona por su muralla, su catedral y su convento de Santa Teresa. Tercera etapa: Ávila-Salamanca (110 km) . Se sigue por el puerto de Villatoro y se entra en Salamanca, otra ciudad Patrimonio de la Humanidad, que es famosa por su universidad, su plaza Mayor y su catedral.

. Se sigue por el puerto de Villatoro y se entra en Salamanca, otra ciudad Patrimonio de la Humanidad, que es famosa por su universidad, su plaza Mayor y su catedral. Cuarta etapa: Salamanca-Zamora (65 km) . Se sale de Salamanca por el río Tormes y se llega a Zamora, una ciudad que conserva el mayor conjunto de arquitectura románica de España, con más de 20 iglesias de este estilo.

. Se sale de Salamanca por el río Tormes y se llega a Zamora, una ciudad que conserva el mayor conjunto de arquitectura románica de España, con más de 20 iglesias de este estilo. Quinta etapa: Zamora-A Coruña (265 km). Se continúa por el lago de Sanabria y la comarca de Sanabria y se entra en Galicia por Monforte de Lemos. Se llega a A Coruña, la ciudad que pone el broche de oro a la Ruta 66 española, con su faro, su casco antiguo y su gastronomía.

Pasaporte, puntos de sellado y diploma para hacer la Ruta 66 española

Para hacer la Ruta 66 española más divertida y memorable, se puede solicitar un Pasaporte Oficial Ruta N-VI, que te permitirá disfrutar de una experiencia completa por la histórica carretera que une Madrid y A Coruña en 600 km. El pasaporte tiene un precio de 4, 95 euros y cuenta con espacios para sellar en cada una de las etapas, lo que te ayudará a llevar un registro de tu viaje. Si consigues al menos 10 sellos oficiales, podrás obtener un Diploma personalizado de la Ruta N-VI, que certificará tu hazaña. El pasaporte también incluye una guía online de la ruta, un mapa con todos los puntos de interés en carretera y otras sorpresas que descubrirás cuando actives tu pasaporte en la web oficial de la ruta.

Ya tienes toda la información para que puedas realizar la mejor de las rutas españolas. Aprovecha tus próximas vacaciones o una escapada y disfruta de una ruta por la carretera N-VI, una de las más populares de nuestro país.