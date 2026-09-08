Los diseñadores de cocinas ya no instalan una sola placa de inducción: lo que instalan en su lugar sólo se puede adivinar tocando la superficie

Durante años, la placa de inducción se ha convertido en uno de los elementos imprescindibles de las cocinas modernas. Sin embargo, el diseño de interiores evoluciona, y las últimas tendencias están llevando este concepto un paso más allá, eliminando el elemento visual que identifica una zona de cocción. En lugar de instalar una placa negra con círculos y mandos sobre la encimera, cada vez más hogares integran el sistema de inducción bajo la superficie de trabajo. Es lo que se conoce como inducción invisible o inducción integrada.

Con este diseño, la encimera parece una superficie completamente convencional. No hay círculos que indiquen dónde colocar cada recipiente ni una placa independiente que rompa la continuidad visual. Para saber dónde se encuentra la zona de cocción hay que conocer la instalación o tocar la superficie. El funcionamiento es exactamente igual al de la inducción convencional; la diferencia se encuentra en la forma en la que se integra en la cocina.

Placa de inducción invisible

En una placa de inducción tradicional, los elementos se encuentran dentro de un electrodoméstico independiente que queda visible sobre la encimera. En cambio, este sistema se instala debajo de una superficie compatible, de manera que la zona de cocción queda oculta. Cuando se coloca una sartén o una cazuela sobre el área correspondiente y se enciende la placa, el campo electromagnético genera calor directamente en la base del recipiente, mientras el resto de la encimera permanece fría.

Por lo tanto, esta tecnología convierte una parte de la propia encimera en una superficie de cocción sin necesidad de colocar encima una placa convencional. La diferencia no está tanto en la forma de generar calor, sino en la integración del sistema. La cocina deja de mostrar visualmente dónde está el electrodoméstico, y ésta es precisamente una de las características que más llama la atención de arquitectos, interioristas y diseñadores de cocinas.

Esto resulta especialmente interesante en cocinas abiertas al salón, donde cada vez se busca más que los elementos propios de una cocina tengan una apariencia discreta. Cuando no se está utilizando la placa de inducción, la encimera mantiene una apariencia uniforme y limpia, lo cual encaja a la perfección con el diseño minimalista.

Uno de los principales argumentos a favor de este sistema es el aprovechamiento del espacio. Una placa tradicional ocupa una zona determinada de la encimera y obliga a reservar ese espacio exclusivamente para cocinar. Incluso cuando no se está utilizando, sigue siendo visible y condiciona la distribución de la superficie. En cambio, con la placa invisible, la encimera se puede utilizar en su totalidad.

Instalación

Ahora bien, es fundamental recordar que no todas las encimeras pueden convertirse en una placa de inducción. Este sistema se debe instalar bajo una superficie con unas determinadas características: