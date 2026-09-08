Los diseñadores de cocinas ya no instalan una sola placa de inducción: lo que instalan en su lugar sólo se puede adivinar tocando la superficie
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Durante años, la placa de inducción se ha convertido en uno de los elementos imprescindibles de las cocinas modernas. Sin embargo, el diseño de interiores evoluciona, y las últimas tendencias están llevando este concepto un paso más allá, eliminando el elemento visual que identifica una zona de cocción. En lugar de instalar una placa negra con círculos y mandos sobre la encimera, cada vez más hogares integran el sistema de inducción bajo la superficie de trabajo. Es lo que se conoce como inducción invisible o inducción integrada.
Con este diseño, la encimera parece una superficie completamente convencional. No hay círculos que indiquen dónde colocar cada recipiente ni una placa independiente que rompa la continuidad visual. Para saber dónde se encuentra la zona de cocción hay que conocer la instalación o tocar la superficie. El funcionamiento es exactamente igual al de la inducción convencional; la diferencia se encuentra en la forma en la que se integra en la cocina.
Placa de inducción invisible
@formas_cocinas PLACA DE INDUCCIÓN INVISIBLE: no es magia, es tecnología 👇🏼 🤔¿Funciona como una placa de inducción normal? Funciona mejor. Porque calienta mucho, mucho más rápido. Se limpia mucho más fácil. Es más eficiente. Y la estética, ya la has visto en el vídeo, es sencillamente espectacular. 🤔¿Se puede instalar en cualquier tipo de piedra? No. La Cooking Surface va en piedra porcelánica de @abkstone_naturalinnovation 🤔¿En qué casos la recomendáis? Si valoras tu casa como un activo de tu día a día, contar con esta placa en tu cocina te hará la tarea de cocinar más cómoda y te ayuda a mantener el equilibrio visual y estético del espacio para sentirte más descargado en un entorno de belleza. Si valoras tu casa como un activo para tu futuro, contar con una pieza así en tu cocina aumenta el valor de la vivienda considerablemente a la hora de venderla. Seguro que tienes muchas más preguntas sobre la @cookingsurface Y nosotros tenemos mucho que contarte. ¿Te gustaría un vídeo más en detalle de esto? 👇🏼Cuéntanos en comentarios y ¡nos ponemos a ello! #cocinasmurcia #kitchendesign #cocina #formascocinas #cocinasgrandes #diseñointeriores #cocinas #cocinasconencanto #interiorismomurcia #mueblescocina #kitchenlover #cocinaselegantes #reformahogar #reformas #desingideas #decohom #cocinasintegrales #cocinasconisla #reformadecocina #cookingsurface ♬ sonido original – Diseño y Creación de Cocinas – For+ By Miguel Gómez
En una placa de inducción tradicional, los elementos se encuentran dentro de un electrodoméstico independiente que queda visible sobre la encimera. En cambio, este sistema se instala debajo de una superficie compatible, de manera que la zona de cocción queda oculta. Cuando se coloca una sartén o una cazuela sobre el área correspondiente y se enciende la placa, el campo electromagnético genera calor directamente en la base del recipiente, mientras el resto de la encimera permanece fría.
Por lo tanto, esta tecnología convierte una parte de la propia encimera en una superficie de cocción sin necesidad de colocar encima una placa convencional. La diferencia no está tanto en la forma de generar calor, sino en la integración del sistema. La cocina deja de mostrar visualmente dónde está el electrodoméstico, y ésta es precisamente una de las características que más llama la atención de arquitectos, interioristas y diseñadores de cocinas.
Esto resulta especialmente interesante en cocinas abiertas al salón, donde cada vez se busca más que los elementos propios de una cocina tengan una apariencia discreta. Cuando no se está utilizando la placa de inducción, la encimera mantiene una apariencia uniforme y limpia, lo cual encaja a la perfección con el diseño minimalista.
Uno de los principales argumentos a favor de este sistema es el aprovechamiento del espacio. Una placa tradicional ocupa una zona determinada de la encimera y obliga a reservar ese espacio exclusivamente para cocinar. Incluso cuando no se está utilizando, sigue siendo visible y condiciona la distribución de la superficie. En cambio, con la placa invisible, la encimera se puede utilizar en su totalidad.
Instalación
Ahora bien, es fundamental recordar que no todas las encimeras pueden convertirse en una placa de inducción. Este sistema se debe instalar bajo una superficie con unas determinadas características:
- Uno de los aspectos más importantes es el grosor del material. La superficie no puede ser demasiado gruesa, porque la energía generada por el sistema de inducción debe atravesarla para llegar al recipiente. Por eso, cada fabricante establece unos límites de espesor que se deben respetars
- También resulta determinante la composición de la encimera. Los sistemas de inducción invisible están pensados para trabajar con superficies compactas y resistentes que permitan transmitir el calor de manera adecuada. No todos los tipos de piedra, madera, porcelánicos o materiales sintéticos ofrecen las mismas prestaciones.
- Otro factor esencial es la resistencia a las altas temperaturas. Aunque la inducción calienta principalmente el recipiente y no la superficie, parte del calor se transmite desde la base de la sartén o la cazuela hacia la encimera. Por este motivo, el material debe soportar estas temperaturas sin deformarse, agrietarse o sufrir alteraciones estéticas.